Lundi, Luigi Mangione a plaidé non coupable devant la justice new-yorkaise des accusations de meurtre qualifié d'acte «terroriste». Il est soupçonné d’avoir tué un dirigeant américain du secteur de l’assurance santé dans ce qui serait un acte de vengeance.

Luigi Mangione, le tueur présumé du patron d'assurance, plaide non coupable

Luigi Mangione, soupçonné d'avoir assassiné un patron américain de l'assurance santé pour se venger contre ce secteur, a plaidé non coupable lundi. Photo: AFP

Luigi Mangione, soupçonné d'avoir assassiné un patron américain de l'assurance santé pour se venger contre ce secteur, a plaidé non coupable lundi des charges de meurtre en tant qu'acte «terroriste» devant la justice new-yorkaise.

«Non coupable», a prononcé le jeune homme de 26 ans, qui est entré dans la salle d'audience de la cour criminelle de New York escorté par plusieurs policiers, les mains menottées et entravé par une chaîne métallique autour de la taille.

Luigi Mangione est accusé d'avoir tué par balles, le 4 décembre à New York, Brian Thompson, le directeur général du premier assureur santé privé du pays, UnitedHealthcare.

Le diplômé d'ingénierie, ancien étudiant brillant et issu d'une famille aisée de Baltimore (est), est apparu calme durant cette brève audience, vêtu d'un pull-over bordeaux et d'une chemise blanche.

Inculpé pour 11 chefs d'accusation

La semaine dernière, il a déjà comparu pour les mêmes faits mais dans le cadre d'une procédure distincte devant la justice fédérale, qui a également engagé des poursuites. Devant la justice de l'Etat de New York, Luigi Mangione a été inculpé par un grand jury – un panel de citoyens dotés de pouvoirs d'enquête – pour 11 chefs d'accusation, dont celui de meurtre en tant qu'acte «terroriste».

Dès le 4 décembre, les images captées par la vidéosurveillance du tueur tenant froidement son arme à silencieux et tirant sur le patron de 50 ans sur un trottoir du quartier des affaires de Manhattan avaient fait le tour du monde. Le suspect était parvenu à prendre la fuite et à quitter New York.

Cinq jours plus tard, Luigi Mangione a été reconnu et arrêté dans un McDonald's d'Altoona, une petite ville rurale à environ 500 km à l'ouest de New York, dans l'Etat de Pennsylvanie. De nombreux éléments l'impliquent dans le meurtre: ses empreintes digitales ont été retrouvées près de la scène du crime, tout comme des douilles correspondant à l'arme en kit, dont certains éléments fabriqués à l'aide d'une imprimante 3D, retrouvée sur lui.

Dans ses affaires, les policiers ont aussi retrouvé un texte manuscrit de trois pages ciblant le secteur de l'assurance santé.

Colère profonde à l'égard du système de santé américain

Si l'assassinat ciblé du patron du premier assureur santé privé du pays, au pied des gratte-ciel de New York, a provoqué un choc, elle a aussi provoqué un déluge de commentaires haineux sur les réseaux sociaux à l'encontre des programmes d'assurance santé américains, illustrant une colère profonde à l'égard d'un système accusé de privilégier le profit sur les soins