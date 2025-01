Dix-huit équipes internationales se sont affrontées pendant deux jours pour créer des desserts et des sculptures artistiques. C'est finalement le Japon qui s'est imposé, devant la France et la Malaisie.

Photo: IMAGO/PsnewZ

Grâce à sa pièce-maîtresse en chocolat, le Japon a remporté samedi la Coupe du monde de la pâtisserie, devant la France et la Malaisie, conservant ainsi son titre à l'issue de deux jours de compétition près de Lyon, dans le centre-est de la France.

La quatrième victoire du Japon

«C'est incroyable!», a lancé l'équipe japonaise en se hissant sur la première marche du podium, une quatrième consécration depuis la création du concours en 1989, lequel a traditionnellement lieu lors du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (Sirha), grand rendez-vous des professionnels du secteur.

«Ce qui a vraiment fait la différence, c'est la pièce en chocolat», a commenté auprès de l'AFP le célèbre pâtissier-chocolatier français Pierre Hermé, également président de la compétition, saluant une équipe avec une «vraie puissance, une vraie envie de gagner».

Trois épreuves

Dix-huit équipes venues du monde entier, de l'Argentine à la Corée du Sud en passant par l'Île Maurice, se sont affrontées au cours de cette finale. Chacune, composée d'un chocolatier, d'un expert du sucre et d'un maître glacier, disposait de neuf heures pour relever trois épreuves dans le respect d'un thème commun: mettre son pays à l'honneur.

Elles ont dû préparer trois entremets glacés à base de purée de fruits, un dessert de restaurant dressé sur des assiettes «à la minute», et enfin, une pluie de petites créations à base de chocolat, à déguster comme des «finger food».

Trois pièces artistiques, véritables oeuvres d'art assemblées en parallèle (une en sucre, une en chocolat et une en glace sculptée), sont venues compléter le tout. Celles de l'équipe japonaise représentaient un imposant personnage de théâtre japonais, traditionnellement maquillé de rouge et de blanc, une lanterne japonaise, des sucres d'orge, là aussi aux couleurs du pays du soleil levant.

Des larmes françaises

Des larmes de joie pour le Japon, mais de tristesse pour la France qui n'a pas su cacher sa déception en montant sur la seconde marche du podium, la même qu'il y a deux ans. «C'est dur», a confié peu après à la presse Franck Michel, coach de l'équipe de France.

Cette dernière a selon lui rencontré des «petits soucis» au moment de monter la pièce maîtresse à la fin de la compétition, en raison de la chaleur ambiante empêchant le chocolat de bien cristalliser et provoquant un peu de casse. Les Français avaient pour leur part réalisé un triptyque, dont un sublime coq bleu et or déployant ses ailes, perché sur une structure de glace gravée d'une rosace.

Les deux dernières éditions ont été remportées par le Japon (2023) et l'Italie (2021). La France s'est elle imposée en 2009 avec Jérôme De Oliveira, ainsi qu'en 2002 avec Christophe Michalak.