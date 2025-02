Deux plongeurs russes ont perdu la vie après avoir été emportés par le courant aux Philippines. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Deux plongeurs russes ont perdu la vie jeudi après avoir été emportés par le courant sur un site touristique des Philippines, a indiqué vendredi un responsable des garde-côtes, ajoutant qu'un corps avait été retrouvé dans la mâchoire d'un requin.

Les deux plongeurs faisaient partie d'un groupe de quatre Russes âgés de 18 à 57 ans, prenant part à une sortie en mer jeudi après-midi près de la station balnéaire de Batangas, sur l'île principale de Luzon.

Traîné par un requin

Mais un courant très fort a emporté le groupe de plongeurs et leur moniteur, a expliqué à l'AFP le responsable des garde-côtes du site, Airland Lapitan. Trois d'entre eux sont parvenus à remonter à la surface et regagner le bateau, mais les corps sans vie des autres ont été retrouvés par les sauveteurs quelques heures plus tard, a détaillé Airland Lapitan.

Le premier homme a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital local. «Le corps du second a été repéré quelques heures plus tard», a-t-il précisé. «Lorsque les sauveteurs l'ont retrouvé, il était traîné par un requin. Il a finalement été repêché, mais il n'avait plus de bras.» Il n'est pas clair à ce stade si le plongeur a été tué par le requin ou s'il s'était déjà noyé lorsque l'animal l'a trouvé, a précisé Airland Lapitan, car les corps ont été remis aux membres de la famille sans autopsie.

Les attaques de requins dans les eaux des Philippines sont extrêmement rares, aucune n'ayant été recensée depuis au moins un an, selon une base de données spécialisée. L'ambassade de Russie n'a pas souhaité faire de commentaires dans l'immédiat.