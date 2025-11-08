Deux Libanais tués par une frappe israélienne ce samedi
Deux frères ont été tués samedi par une frappe de drone israélienne qui a visé leur voiture dans le sud-est du Liban, selon l'Agence de presse nationale (ANI). Cela au moment où Israël a intensifié ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien.
L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir mené une frappe dans la région de Chebaa, tuant deux membres de «l'organisation terroriste 'Brigades de la résistance libanaise', qui opère sous la direction de l'organisation terroriste Hezbollah».
Israël a affirmé que les deux personnes visées «étaient impliquées dans la contrebande d'armes utilisées par le Hezbollah, et leurs activités constituaient une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban». Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah au Liban.
L'ANI a rapporté qu'«un drone ennemi avait pris pour cible deux frères originaires de la ville de Chebaa» alors qu'ils circulaient sur une route située sur le versant ouest du mont Hermon. Cette frappe a «provoqué l'incendie de leur SUV et entraîné leurs décès».
Source: AFP
Nouvelles frappes contre le Hezbollah qui refuse de négocier
Le président libanais Joseph Aoun a condamné de nouvelles frappes menées jeudi sur le sud du Liban par Israël, qui a dit viser des cibles du Hezbollah pro-iranien, accusé de vouloir se réarmer.
L'armée libanaise a elle estimé que les raids israéliens visaient à «empêcher l'achèvement» de son déploiement dans cette région, conformément à l'accord de cessez-le-feu qui avait mis fin il y a près d'un an à la guerre entre le mouvement libanais et Israël.
Source: ATS
L'armée israélienne appelle des habitants du sud du Liban à évacuer, avant des frappes
L'armée israélienne a appelé jeudi des habitants de deux villages du sud du Liban à évacuer leurs immeubles, en prévenant qu'elle allait frapper des "infrastructures" militaires du Hezbollah dans cette région.
«L'armée israélienne va bientôt frapper les infrastructures militaires appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah dans tout le sud du Liban, en réponse aux tentatives interdites de cette organisation de reprendre ses opérations dans la région», a écrit le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, sur X, en appelant les habitants de deux villages, al-Taybeh et Tayr Debba, à immédiatement quitter leur logement.
Source: AFP
Le Hezbollah affirme son «droit légitime» à se défendre contre Israël
Le Hezbollah pro-iranien, qui affirme respecter depuis fin novembre 2024 un accord de cessez-le-feu, a affirmé jeudi son «droit légitime» à se défendre contre Israël et rejeté «toute négociation politique» avec le pays voisin qui poursuit ses attaques contre le Liban.
«Nous assurons notre droit légitime» à «nous défendre contre un ennemi qui impose la guerre à notre pays et n'arrête pas ses agressions», a déclaré la formation islamiste dans une «lettre ouverte» adressée au peuple et aux dirigeants libanais.
Source: AFP
Une frappe israélienne près d'une école au Liban fait un mort et un blessé
Une frappe israélienne a tué un homme qui se trouvait dans une voiture mercredi dans le sud du Liban, selon le ministère de la Santé, au moment où Israël menace d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien. Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah au Liban.
Selon le ministère libanais de la Santé, une frappe «a visé une voiture dans la région de Tyr, faisant un mort et un blessé». Le raid s'est produit à proximité d'une école, causant la panique parmi les enfants, selon l'agence de presse officielle Ani.
Source: AFP
Deux morts dans de nouvelles frappes israéliennes au Liban
Deux personnes ont été tuées et sept autres blessées lundi dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Ces attaques surviennent au lendemain de la menace de Benjamin Netanyahu d’intensifier les opérations contre le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024.
À Nabatiyé, un drone a visé une voiture à Doueir, provoquant un incendie qui s’est propagé à plusieurs véhicules, selon l’agence officielle libanaise Ani. L’armée israélienne affirme avoir tué Mohammed Ali Hadid, présenté comme un commandant de la Force Radwane, l’unité d’élite du Hezbollah. Une autre frappe à Aita al-Shaab, dans le district de Bint Jbeil, a fait un mort supplémentaire.
Israël assure viser des membres du Hezbollah accusés de «rétablir des installations terroristes» ou de «collecter des renseignements» sur ses troupes. Samedi déjà, quatre combattants présumés du mouvement chiite avaient été tués dans leur voiture. Tandis que les tensions s’intensifient, le Hezbollah, affaibli par la dernière guerre avec Israël, refuse toujours de se désarmer malgré les pressions américaines et israéliennes.
Source: AFP
Le guide suprême iranien exclut une coopération avec Washington
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a exclu lundi toute coopération avec les États-Unis tant que Washington ne changerait pas sa politique dans la région, y compris en matière de soutien à Israël. «S'ils abandonnent complètement leur soutien au régime sioniste, retirent leurs bases militaires (de la région) et s'abstiennent d'intervenir dans cette région, alors (une coopération) pourra être envisagée», a déclaré Ali Khamenei.
«La nature arrogante des États-Unis n'accepte rien d'autre que la soumission», a-t-il ajouté, lors d'une réunion avec des étudiants à Téhéran commémorant la prise de l'ambassade américaine en 1979 à la suite de la révolution islamique qui a renversé le chah d'Iran soutenu par l'Occident.
L'Iran et les Etats-Unis, ennemis depuis quatre décennies, avaient entamé en avril des négociations sous la médiation du sultanat d'Oman autour du programme nucléaire iranien, objet de tensions avec les pays occidentaux. Mais ces discussions sont au point mort depuis l'attaque surprise d'une ampleur inédite lancée par Israël contre l'Iran le 13 juin, qui a déclenché un conflit de 12 jours entre les deux pays, au cours duquel les Etats-Unis ont aussi frappé trois importants sites nucléaires iraniens.
Source: AFP
Frappes israéliennes sur le sud du Liban: deux morts
Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué lundi deux personnes et blessé sept autres, a indiqué le ministère libanais de la Santé, au lendemain de la menace d'Israël d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien.
Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé dimanche le Hezbollah de tenter de se «réarmer».
Selon un bilan provisoire, «une frappe ennemie d'Israël» dans la région de Nabatiyé a fait lundi «un mort et sept blessés, a indiqué le ministère de la Santé. Une autre frappe sur un village de la région de Bint Jbeil a fait un mort», selon le ministère de la Santé.
Source: AFP
Israël menace d'intensifier les attaques contre le Hezbollah dans le sud du Liban
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé dimanche d'intensifier les attaques contre le Hezbollah dans le sud du Liban, là où le ministère libanais de la Santé avait fait état la veille de quatre personnes tuées dans une frappe israélienne.
«L'engagement du gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah et le chasser du sud du Liban doit être pleinement tenu», a déclaré dans un communiqué le ministre israélien, affirmant que le groupe pro-iranien «joue avec le feu» et que «le président libanais traîne des pieds».
«L'application stricte des mesures se poursuivra et sera renforcée. Nous ne tolèrerons aucune menace contre les habitants du nord» d'Israël, a-t-il ajouté.
A l'ouverture du conseil des ministres hebdomadaire dimanche, Benjamin Netanyahu a ensuite affirmé que le Hezbollah tentait de se «réarmer».
«Nous attendons du gouvernement libanais qu'il fasse ce qu'il s'est engagé à faire, c'est-à-dire désarmer le Hezbollah, mais il est clair que nous exercerons notre droit à l'autodéfense comme convenu dans les termes du cessez-le-feu», a-t-il averti.
Source: AFP
Répression accrue en Iran depuis la guerre contre Israël
L'Iran a encore accru la répression depuis la guerre contre Israël en juin, a dénoncé jeudi une commission d'enquête de l'ONU. Elle s'inquiète notamment des violations des droits des minorités et des journalistes.
«Depuis mars de cette année, nous avons récolté des données montrant une nouvelle détérioration des droits fondamentaux en Iran», a déclaré Sara Hossain, présidente de la mission internationale indépendante d'établissement des faits en Iran, créée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2022.
Et la répression ayant suivi les frappes israéliennes de juin «a encore restreint l'espace civique, sapé les procédures et érodé le respect du droit à la vie», a-t-elle ajouté devant l'assemblée générale de l'ONU. Elle a en particulier attiré l'attention sur le sort de 21'000 personnes arrêtées par les autorités iraniennes lors de cette guerre de douze jours entre l'Iran et Israël.
«Selon des informations crédibles, cela incluait des avocats, des défenseurs des droits, des journalistes et même des utilisateurs des réseaux sociaux qui avaient simplement publié des contenus sur les hostilités», a-t-elle assuré.
Source: AFP