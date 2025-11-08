Deux Libanais tués par une frappe israélienne ce samedi

Deux frères ont été tués samedi par une frappe de drone israélienne qui a visé leur voiture dans le sud-est du Liban, selon l'Agence de presse nationale (ANI). Cela au moment où Israël a intensifié ses attaques contre le Hezbollah pro-iranien.

L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir mené une frappe dans la région de Chebaa, tuant deux membres de «l'organisation terroriste 'Brigades de la résistance libanaise', qui opère sous la direction de l'organisation terroriste Hezbollah».

Photo: keystone-sda.ch

Israël a affirmé que les deux personnes visées «étaient impliquées dans la contrebande d'armes utilisées par le Hezbollah, et leurs activités constituaient une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban». Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024, Israël continue de mener des attaques régulières contre les bastions du Hezbollah au Liban.

L'ANI a rapporté qu'«un drone ennemi avait pris pour cible deux frères originaires de la ville de Chebaa» alors qu'ils circulaient sur une route située sur le versant ouest du mont Hermon. Cette frappe a «provoqué l'incendie de leur SUV et entraîné leurs décès».

Source: AFP