Huit soldats tués et sept policiers enlevés lors d'attaques dans le nord-ouest du Pakistan. Les talibans pakistanais revendiquent une attaque, tandis que l'autre reste un mystère.

Les forces talibanes sont toujours plus actives au Pakistan. (image d'illustration, soldat taliban en Afghanistan) Photo: AP

Huit soldats ont été tués et sept policiers enlevés lors de deux attaques lundi soir dans le nord-ouest du Pakistan, dont l'une revendiquée par les talibans pakistanais, ont rapporté mardi à l'AFP des responsables policiers et du renseignement.

Lundi soir, «des hommes armés ont attaqué un barrage des gardes-frontières dans la région de Tirah», au sein de la province montagneuse du Khyber-Pakhtunkhwa frontalière de l'Afghanistan, a indiqué un officier du renseignement sous le couvert de l'anonymat. «Les échanges de tirs entre les deux parties ont duré plusieurs heures», a-t-il poursuivi, faisant état de «huit soldats tués» et de «neuf assaillants tués et sept autres blessés».

Talibans pakistanais au combat

Le mouvement des talibans pakistanais, le TTP, formé au combat en Afghanistan et qui se réclame de la même idéologie que les talibans de retour au pouvoir à Kaboul depuis 2021, a revendiqué cette attaque. Dans un communiqué, le TTP assure avoir répliqué à une perquisition des forces de sécurité visant l'un de ses combattants.

Dans une attaque séparée et jusqu'ici non revendiquée, «sept policiers ont été enlevés et emmenés vers une destination inconnue», a rapporté à l'AFP un haut-gradé de la police sous le couvert de l'anonymat.

«Des hommes armés ont encerclé un barrage de police dans la région de Bannu», également dans le Khyber-Pakhtunkhwa, «et saisi les armes des policiers», a-t-il ajouté. Un second officier de police, Muhammad Zia ud-Din, a confirmé l'enlèvement des sept policiers à l'AFP.

Hausse des attaques

A sa frontière avec l'Afghanistan, le Pakistan connaît une recrudescence d'attaques du TTP. Ses hommes avaient tué le 25 octobre dix policiers. Des attaques d'islamistes ou de séparatistes contre les forces de sécurité pakistanaises surviennent aussi ailleurs dans le pays de 240 millions d'habitants.

Sept soldats ont ainsi été tués samedi par des séparatistes baloutches dans le sud-ouest du Pakistan, une semaine après un attentat du même mouvement ayant fait 26 morts, dont 14 soldats, dans une gare du Baloutchistan.