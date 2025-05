21.05.2025, 19:33 heures

Netanyahu prêt à un cessez-le-feu temporaire pour libérer les otages vivants

Il reste 20 otages en vie «de façon certaine», annonce Benjamin Netanyahu. Raison pour laquelle le Premier ministre d'Israël se dit être prêt à un «cessez-le-feu temporaire» pour libérer les otages.

Photo: Getty Images

Israël est prêt à accepter un «cessez-le-feu temporaire» permettant de libérer des otages à Gaza, a déclaré mercredi soir Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien a parallèlement affirmé que l'armée contrôlerait «toute la bande de Gaza» à l'issue de l'offensive en cours.

«S'il y a une option de cessez-le-feu temporaire, pour libérer des otages, nous serons prêts», a déclaré Netanyahu lors d'une conférence de presse à Jérusalem, affirmant que 20 des 58 otages toujours à Gaza sont «en vie de façon certaine».

«Toute la bande de Gaza sera sous le contrôle de l'armée» israélienne à la fin de l'offensive d'envergure lancée samedi dans le but affiché de libérer les otages et d'anéantir le Hamas, a-t-il ajouté. Néanmoins, «nous devons éviter une crise humanitaire afin de garder notre liberté d'action opérationnelle», a-t-il dit alors que l'extension des combats et les restrictions à l'entrée de l'aide humanitaire après deux et mois et demi d'un blocus total suscitent une vague de condamnations internationales.

Source: AFP