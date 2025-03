Des revers qui s'accumulent Le milliard d'utilisateurs n'aident pas à éviter les scandales TikTok

TikTok, l'application aux plus d'un milliard d'utilisateurs, accumule les revers. Interdite en Albanie, menacée aux États-Unis et sous enquête en Europe, elle fait face à des accusations de collecte abusive de données et d'influence sur les élections.