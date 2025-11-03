Des ouvriers sous les décombres Une tour médiévale en rénovation s’effondre en partie à Rome

Lundi matin, une partie de la Torre dei Conti, monument historique de Rome, s'est effondrée. La tour est actuellement en rénovation. Alors que les pompiers sécurisaient la tour après le premier effondrement, un second s'est produit.

Publié: 14:45 heures | Dernière mise à jour: 14:51 heures