Des Nord-Coréens abattent huit Russes à Koursk suite à un malentendu

L'Ukraine est sur une voie «irréversible» vers l'Otan

Les chefs de la diplomatie de six pays européens et l'UE ont réaffirmé jeudi soutenir l'Ukraine vers l'adhésion à l'Otan, estimant aussi que «la paix en Ukraine et la sécurité en Europe sont indissociables». Les ministres des Affaires étrangères de France, d'Allemagne, d'Italie, de Pologne, d'Espagne et du Royaume-Uni, ainsi que la représentante de la politique étrangère de l'Union européenne, étaient réunis à Berlin au moment où l'hypothèse de possibles pourparlers entre Moscou et Kiev gagne en consistance.

«Nous continuerons à soutenir l'Ukraine sur la voie irréversible de la pleine intégration euro-atlantique, y compris l'adhésion à l'Otan», ont déclaré ces responsables qui disent aussi vouloir fournir à l'Ukraine «des garanties de sécurité à toute épreuve, y compris un soutien militaire et financier fiable et à long terme».

Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Photo: IMAGO/ANP

«Il ne peut y avoir de négociations sur la paix en Ukraine sans les Ukrainiens et sans les Européens à leurs côtés», ajoute la déclaration commune qui insiste sur la nécessité de renforcer les capacités de défense commune dans l'UE car «la paix en Ukraine et la sécurité en Europe sont indissociables».

Source: AFP