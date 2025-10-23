Des mouvements palestiniens se mettent d'accord sur la gestion de Gaza
Des mouvements palestiniens réunis au Caire, dont le Hamas, se sont mis d'accord vendredi, dans un communiqué commun, pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates à la suite de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre et parrainé par Donald Trump.
Selon le document publié sur le site du Hamas, les différents groupes palestiniens ayant participé aux discussions ont convenu de la mise en place d'un «comité palestinien temporaire composé de résidents indépendants 'technocrates' (...) chargé de gérer les affaires de la vie et les services essentiels».
Les groupes palestiniens se sont aussi mis d'accord sur une stratégie nationale visant à «revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien». Le Hamas ne fait pas partie de l'OLP.
Marco Rubio affirme que davantage de pays sont prêts à reconnaître Israël
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré vendredi que davantage de pays étaient prêts à normaliser leurs relations avec Israël, mais que cette décision dépendrait d'un accord régional plus large.
Une fin durable de la guerre à Gaza encouragerait davantage de pays à rejoindre les accords d'Abraham, en vertu desquels les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël depuis 2020, a estimé Marco Rubio à l'issue d'une visite du nouveau Centre de coordination militaro-civile (CCMC) dont le but est de coordonner diverses opérations liées au cessez-le-feu dans la bande de Gaza. «De nombreux pays souhaitent rejoindre» ces accords, a-t-il déclaré.
Marco Rubio a aussi déclaré douter qu'Israël annexe la Cisjordanie occupée, minimisant le vote de la Knesset cette semaine pour faire avancer deux propositions de loi.
«Il suffit de dire que nous ne pensons pas que cela va arriver», a-t-il affirmé lors d'un point presse depuis le Centre de coordination militaro-civile (CCMC), organisme de surveillance de la trêve, sous supervision américaine. Selon lui, «d'un point de vue législatif, rien n'est en place pour que cela puisse arriver. Mais ça menacerait également tout ce processus» visant à mettre fin à la guerre à Gaza, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Hamas et le Fatah au Caire pour discuter de l'après-guerre à Gaza
Des délégations du Hamas et de son rival, le Fatah, se sont réunies jeudi en Egypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre dans la bande de Gaza, a rapporté la chaîne égyptienne Al-Qahera News.
Les délégations se retrouvent «pour discuter de la situation nationale dans son ensemble et des arrangements à mettre en place après la fin de la guerre à Gaza», a précisé la chaîne, réputée proche des services de renseignement égyptiens.
Source: AFP
Un peu plus d'aide entre à Gaza depuis la trêve, toujours loin des besoins, selon des données de l'ONU
Plus de 1127 camions transportant 12'135 tonnes d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas le 10 octobre, selon une analyse par l'AFP de données préliminaires fournies par l'ONU, soit bien en deçà de ce qui est prévu par le plan Trump. L'aide humanitaire entrant dans le territoire palestinien est «insuffisante» et «la situation reste catastrophique», a déclaré jeudi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
En moyenne, 1011 tonnes d'aide, ou 94 camions, sont entrés chaque jour entre le 10 octobre et le 21 octobre, date de la dernière mise à jour des données de l'ONU. Or l'accord porté par le président américain Donald Trump prévoit l'entrée de 600 camions par jour. Si ce chiffre est en augmentation par rapport aux 724 tonnes en moyenne depuis le 19 mai, cela reste aussi loin des livraisons massives visées par l'ONU pour la période immédiatement après la trêve.
Les données sont fournies par le «2720 Mechanism for Gaza», un programme de l'ONU qui suit les livraisons humanitaires entrant à Gaza depuis le 19 mai, au lendemain de la fin d'un blocus total de deux mois imposé par Israël.
Pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste «catastrophique»
L'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza est «insuffisante» et n'a pas permis une amélioration de la situation dans ce territoire palestinien en proie à la famine, a affirmé jeudi l'Organisation mondiale de la santé.
«La faim est toujours présente car il n'y a pas assez de nourriture» qui entre dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et «la situation reste catastrophique», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux journalistes.
Source: AFP
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a atterri en Israël
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a atterri jeudi en Israël, a constaté un journaliste de l'AFP, dans le cadre d'une visite qui fait suite à celle du vice-président américain JD Vance.
Marco Rubio doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu jeudi soir, selon un responsable américain.
Source: AFP
La Suisse débloque deux millions pour l'aide humanitaire à Gaza
La Suisse débloque deux millions de francs pour l'aide humanitaire à Gaza, à nouveau possible depuis le cessez-le-feu. Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a annoncé cette manne au lendemain de sa rencontre avec son homologue jordanien mercredi soir.
Source: ATS
Les projets d'annexion d'Israël en Cisjordanie «menacent» la trêve à Gaza
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a mis en garde mercredi sur le fait que le vote au parlement israélien de projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie risquait de «menacer» la trêve à Gaza.
«Je pense que le président (Donald Trump) s'est assuré que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soutenir pour le moment», a déclaré Marco Rubio aux journalistes alors qu'il partait pour Israël, où il est attendu jeudi, affirmant que cela «menacerait» le cessez-le-feu et serait «contre-productif».
La Knesset, le Parlement israélien, s'est prononcé mercredi pour l'examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, en pleine visite du vice-président américain J.D. Vance en Israël.
Le président américain Donald Trump, allié d'Israël dans sa guerre contre le mouvement islamiste Hamas, s'est opposé à toute annexion de la Cisjordanie par Israël, un projet soutenu par l'extrême droite israélienne. Les députés israéliens se sont prononcés sur deux projets de loi en lecture préliminaire, un vote destiné à autoriser leur examen en première lecture.
Source: AFP
Le chef de l'ONU juge la décision de la CIJ sur Gaza «très importante», espère qu'Israël «s'y conformera»
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a jugé mercredi «très importante» la décision de la Cour internationale de justice sur Gaza, ajoutant espérer qu'Israël «s'y conformera».
Elle «intervient à un moment où nous faisons tout notre possible pour renforcer notre aide humanitaire à Gaza. Son impact est donc déterminant pour nous permettre d'agir à la hauteur de la situation tragique dans laquelle le peuple de Gaza vit encore», a-t-il dit à des journalistes à Genève.
La Cour internationale de justice a déclaré mercredi qu'Israël était tenu, en vertu du droit international, de faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza, soulignant que le pays devait subvenir aux besoins fondamentaux des Palestiniens, essentiels à leur survie.
Le plan de trêve à Gaza est insuffisant face au «génocide», selon l'experte de l'ONU Francesca Albanese
L'experte des droits de l'homme de l'ONU, Francesca Albanese, a critiqué mercredi le plan de cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis à Gaza comme étant insuffisant pour répondre à ce qu'elle a qualifié de «génocide» du peuple palestinien par les Etats-Unis et Israël.
Une trêve fragile est actuellement en vigueur dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à deux ans de guerre entre Israël et le Hamas, qui implique aussi la récupération des otages, la livraison de davantage d'aide à Gaza et la reconstruction à terme du territoire palestinien dévasté.
Le plan est «absolument inadéquat et il n'est pas conforme au droit international», a déclaré Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Il faudrait un engagement à «mettre fin à l'occupation, mettre fin à l'exploitation des ressources palestiniennes, mettre fin à la colonisation», a-t-elle dit à des journalistes.
Le Parlement israélien vote pour l'examen de projets de loi visant à annexer la Cisjordanie
Le Parlement israélien (Knesset) s'est prononcé mercredi pour l'examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, en pleine visite du vice-président américain JD Vance en Israël. Le président américain Donald Trump, allié d'Israël dans sa guerre contre le mouvement islamiste Hamas, s'est prononcé contre toute annexion de la Cisjordanie par Israël, que soutient l'extrême droite israélienne.
«Je ne permettrai pas à Israël d'annexer la Cisjordanie», a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche le 26 septembre. «Non, je ne le permettrai pas. Cela n'arrivera pas.» Les députés israéliens se sont prononcés sur deux projets de loi en lecture préliminaire, un vote destiné à autoriser l'examen en première lecture des projets de loi.
Le premier texte, proposé par le chef du parti nationaliste Israël Beiteinou (opposition), Avigdor Lieberman, visant à étendre la souveraineté israélienne à Maalé Adumim, une colonie de plus de 40'000 habitants située juste à l'est de Jérusalem, a été adopté par 32 députés contre 9. Le deuxième projet de loi, proposé par le député d'extrême-droite Avi Maoz, lui aussi dans l'opposition, visant à appliquer la souveraineté israélienne sur l'ensemble de la Cisjordanie, a été adopté en lecture préliminaire par 25 députés pour et 24 contre.