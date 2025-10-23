il y a 22 minutes

Des mouvements palestiniens se mettent d'accord sur la gestion de Gaza

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Des mouvements palestiniens réunis au Caire, dont le Hamas, se sont mis d'accord vendredi, dans un communiqué commun, pour remettre provisoirement la bande de Gaza à un comité indépendant de technocrates à la suite de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre et parrainé par Donald Trump.

Selon le document publié sur le site du Hamas, les différents groupes palestiniens ayant participé aux discussions ont convenu de la mise en place d'un «comité palestinien temporaire composé de résidents indépendants 'technocrates' (...) chargé de gérer les affaires de la vie et les services essentiels».

Les groupes palestiniens se sont aussi mis d'accord sur une stratégie nationale visant à «revitaliser l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en tant que seul représentant légitime du peuple palestinien». Le Hamas ne fait pas partie de l'OLP.