1/2 Donald Trump a présenté le site internet pour la «gold card», ce visa permanent d'une valeur de 5 millions de dollars. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le président Donald Trump a présenté mercredi le site web dédié à la «gold card», un visa permanent pour les Etats-Unis sur le modèle des cartes vertes, vendu à cinq millions de dollars, annonçant qu'une liste d'attente était déjà ouverte.

«Des milliers de personnes ont appelé pour demander comment s'inscrire», a-t-il affirmé dans un message sur les réseaux sociaux. Le président américain avait présenté en avril à bord de l'avion présidentiel Air Force One cette «gold card», brandissant un prototype sur lequel figurait son visage et promettant que cette carte dorée serait disponible moins de deux semaines plus tard.

Visas pas encore disponibles

Les visas ne sont pas encore disponibles mais les personnes intéressées peuvent déjà fournir leurs informations sur le site internet TrumpCard.gov, dédié à ce nouveau visa permanent vendu à 5 millions de dollars. Un programme similaire, l'EB-5, existe déjà pour des ressortissants étrangers effectuant des investissements d'un certain montant aux Etats-Unis.

Mais selon l'administration de Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une de ses priorités, il est sujet à trop de fraudes et doit être remplacé par la carte dorée.

«Les gens riches arriveront dans ce pays en achetant cette carte. Ils seront riches, ils auront du succès, ils dépenseront beaucoup d'argent, ils paieront beaucoup d'impôts et emploieront beaucoup de monde», avait présenté le président en février. Il avait alors avancé que les Etats-Unis pourraient bénéficier de la vente d'environ un million de ces cartes, voire plus.