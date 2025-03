1/7 Des pays attirent les personnes aisées grâce à des programmes d'immigration simplifiés. C'est le cas des Émirats arabes unis. Photo: Shutterstock

Daniel Macher

On sait que Donald Trump aime voir son nom un peu partout, et pas seulement sur la Trump Tower. Le nom du président américain va désormais être utilisé pour la «Trump Gold Card», une sorte de visa qui offre aux étrangers aisés un droit de séjour illimité aux Etats-Unis, avec même la perspective d'obtenir la citoyenneté. Jusqu'à présent, il était possible pour les personnes aisées d'entrer aux États-Unis grâce au programme EB-5. La «Trump Gold Card» devrait bientôt remplacer ce programme.

Mais d'autres pays tentent également d'attirer des personnes aisées dans leur pays avec ces visas «dorés» afin de stimuler leur propre économie. Au lieu de passer par des processus d'immigration, souvent très longs et difficiles, les personnes aisées peuvent en quelque sorte acheter le droit à une résidence permanente, du moment qu'ils y mettent le prix.

Quels autres pays proposent le visa doré? Blick vous en donne un aperçu:

1 Espagne

En Espagne, les étrangers peuvent obtenir un droit de séjour depuis 2013 en investissant 500'000 euros (470'000 francs) dans l'immobilier. Alternativement, il est possible d'investir dans des entreprises, des dépôts bancaires ou des obligations d'Etat, les montants minimaux étant ici plus élevés. En octobre 2024, le gouvernement du Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé que ce régime serait progressivement supprimé, dû à la crise croissante du marché du logement.

2 Italie

L'Italie a introduit un programme similaire en 2017. Pour un investissement minimum de 500'000 euros (470'000 francs) via une SARL italienne, les citoyens non européens obtiennent un permis de séjour de deux ans. Les membres de la famille peuvent également être inclus dans la demande et bénéficier d'un régime fiscal spécial. Après dix ans de séjour, il est possible de demander la nationalité italienne.

3 Grèce

En Grèce, le seuil d'investissement pour le visa doré a récemment été relevé de 250'000 (235'000 francs) à 800'000 euros (752'000 francs). Malgré cette augmentation, le programme grec reste attractif, car il offre l'une des procédures les plus rapides pour obtenir un permis de séjour. Il convient de noter que les détenteurs d'un visa grec doré ne sont pas tenus de résider de manière permanente dans le pays.

4 Suisse

L'un des pays d'émigration les plus convoités reste la Suisse. Les conditions d'obtention du droit de résidence permanente sont par conséquent très strictes. Mais pour ceux qui ont les moyens, la démarche peut être simple et rapide. Une distinction est faite entre les citoyens de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et ceux qui n'appartiennent pas à ces espaces. Alors que les conditions sont claires pour les premiers, les seconds doivent demander le «Swiss Golden Visa».

Le Swiss Golden Visa permet d'obtenir une autorisation de séjour grâce à un investissement financier. Ce programme se distingue nettement des autres modèles internationaux: au lieu de l'achat d'un bien immobilier ou de l'acquisition directe d'un permis, il se base sur un impôt forfaitaire annuel. Cet impôt, qui remplace l'impôt régulier sur le revenu, varie entre 200'000 et 600'000 francs, en fonction du canton, mais indépendamment du revenu réel du demandeur.

5 Emirats arabes unis

L'Etat du désert avec sa prestigieuse ville de Dubaï attire également les personnes aisées. Les investisseurs et les entrepreneurs ayant prouvé leur réussite commerciale sont les bienvenus, tout comme les propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur d'au moins deux millions d'AED (488'000 francs). Par ailleurs, les Emirats arabes unis attirent de manière ciblée des scientifiques, d'excellents universitaires, des acteurs culturels et du personnel médical. En contrepartie, le pays offre un statut de séjour à long terme pour toute la famille, valable 5 ou 10 ans, avec option de prolongation. Un contrat de travail n'est pas nécessaire.

Le côté obscur des visas dorés

Alors que les visas dorés sont de plus en plus populaires auprès des personnes fortunées, certains pays ont déjà commencé à cesser de vendre leur citoyenneté aux investisseurs. L'UE en particulier. Car non seulement ces programmes augmentent le risque de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de corruption, mais les investissements élevés dans l'immobilier font également grimper les prix des loyers dans les pays concernés. Comme dans le cas du Portugal, qui a supprimé le lucratif programme «Logement par l'investissement» en 2023. D'autres pays, comme la Grande-Bretagne et l'Irlande, ont également rejeté ces programmes.