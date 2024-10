Achetés sur des sites non officiels Des milliers de billets pour les concerts d'Oasis vont être annulés, les fans consternés

Les billets pour la tournée d'Oasis, reformé après 15 ans, seront annulés s'ils proviennent de sites non officiels. Ticketmaster et See Tickets vont révoquer des milliers de billets, provoquant la colère des fans.