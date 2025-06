Le Premier ministre britannique Keir Starmer au 10 Downing Street, à Londres, le 19 juin 2025. Photo: AFP

Des militants du groupe propalestinien Palestine Action ont annoncé vendredi s'être introduits sur la plus importante base de l'armée de l'air au Royaume-Uni et avoir «endommagé» des avions militaires, un acte qualifié de «scandaleux» par le Premier ministre Keir Starmer.

Des images diffusées par Palestine Action sur X montrent une personne asperger de peinture rouge ce qui ressemble à un réacteur d'avion. Le groupe affirme avoir «endommagé deux avions militaires» qui stationnaient sur la base de Brize Norton, dans l'Oxfordshire, au nord-ouest de Londres.

«Le Royaume-Uni est un participant direct au génocide à Gaza. L'armée (britannique) collecte des renseignements, ravitaille des avions de combat et envoie des armes utilisées pour accroître les attaques contre les Palestiniens», a déclaré le groupe pour expliquer son action.

Le ministère de la Défense a condamné cette action. La police a été chargée de l'enquête. «L'acte de vandalisme commis à la base de la RAF Brize Norton est scandaleux», a réagi le Premier ministre Keir Starmer sur X.

«Nos forces armées représentent le meilleur du Royaume-Uni et (leurs membres) risquent leur vie pour nous chaque jour. Il est de notre responsabilité de soutenir ceux qui nous défendent», a-t-il ajouté. «Un examen complet de la sécurité est en cours à Brize Norton», a souligné un porte-parole du chef du gouvernement. «Nous prendrons les mesures nécessaires pour enquêter et engager des poursuites», a-t-il ajouté.

L'incident «n'a pas interrompu les opérations» sur la base, a assuré ce porte-parole. Brize Norton est la plus importante base de l'armée de l'air sur le sol britannique et sert d'appui pour les opérations et exercices britanniques à l'étranger. Des avions en décollent pour rejoindre la base d'Akrotiri à Chypre, la plus importante base militaire britannique dans la région.