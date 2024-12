Voici les nombreuses séries captivantes attendues en 2025

Robert De Niro revient dans une série! Photo: IMAGO/Sipa USA

AFP Agence France-Presse

«Merteuil» avec Diane Kruger revisitant «Les liaisons dangereuses», «Zero day» avec Robert De Niro et une cyberattaque monstre ou encore «Alien: Earth» aux origines de la saga culte, sont parmi les séries attendues en 2025. Cette sélection, non-exhaustive, ne s'attache pas aux nouvelles saisons de séries déjà installées.

Nouvelle version des «Liaisons dangereuses»

Rivaliser avec l'adaptation sur grand écran de 1988 avec Glenn Close et John Malkovich, c'est le pari de «Merteuil», série sur la plateforme Max avec Diane Kruger («Inglourious basterds») et Anamaria Vartolomei, vue dans «Maria» et «Le comte de Monte-Cristo».

Cette version des «Liaisons dangereuses», roman épistolaire de Pierre Choderlos de Laclos, réalisée par Jessica Palud («Maria»), devrait porter un regard féministe sur les sphères libertines du XVIIIe siècle. Lucas Bravo («Emily in Paris») est également de l'aventure.

Plusieurs époques, plusieurs guerres

Des intrigues à l'époque de Napoléon font aussi saliver dans «Carême», sur Apple TV+, dans les pas d'un cuisinier-espion. Le casting est francophone – avec, surprise, la chanteuse Juliette Armanet – mais l'ambition se veut internationale.

Autre temps, la guerre 1914-18, avec «Les sentinelles», sur Canal+, histoire de soldats aux costumes rétro-futuristes dotés de capacités décuplées. Là aussi, cette adaptation d'une BD française vise plus loin que le marché hexagonal. A ne pas confondre avec la récente série «Sentinelles», contemporaine et réaliste, située au Mali puis en Ukraine.

Des légendes et des revenants à l'écran

Robert De Niro dans une série? C'est fait avec «Zero day», sur Netflix, où le géant d'Hollywood campera à 81 ans un ancien président américain face à une cyberattaque apocalyptique. Matthew Modine («Full metal Jacket») et Angela Bassett («Tina») complètent l'affiche de ce projet qui fleure bon les peurs d'aujourd'hui. Il y sera aussi question de libertés individuelles. «Vous allez embarquer des gens dans la rue comme ça, sans mandat d'arrêt ?» questionne le personnage de De Niro. «Non, pour ça, je compte sur vous», lui répond celui d'Angela Bassett.

Martin Scorsese, réalisateur de légende, apparaît lui dans «The studio», sur Apple TV+, qui gravite autour des désillusions d'un patron de studio hollywoodien incarné par Seth Rogen, échappé des comédies potaches de ses débuts («40 ans et toujours puceau»).

Et puis il y a des têtes connues qui reviennent dire bonjour. Noah Wyle, révélé dans la blouse du Dr John Carter dans la série «Urgences» dans les années 1990, réapparaît 30 ans plus tard, toujours en médecin en milieu hospitalier. Les cernes et la barbe en plus, à 53 ans, le voici dans «The pitt» sur Max.

Jon Hamm, le Don Draper aux costumes impeccables de «Mad men», débarque en gestionnaire de fonds spéculatifs déchu qui cambriole ses voisins chics et déterre leurs secrets dans «Your friends and neighbors» sur Apple TV+. Avant même que les premiers épisodes ne soient diffusés, une saison 2 a déjà été commandée…

Les aliens sont de retour!

Le cinéaste de 87 ans a ressuscité son blockbuster «Gladiator» avec une suite au cinéma et sera plus que jamais d'actualité en 2025.

Une de ses œuvres majeures sur grand écran va être déclinée en série, sans qu'il ne la réalise. Il s'agit de «Alien: Earth», sur Disney+. «2120, la planète Terre attend un enfant», distille une première bande-annonce anxiogène à base de mâchoire de la fameuse créature et de cris. La seconde montre furtivement l'actrice Sydney Chandler, vue dans «Pistol», série autour du groupe punk Sex Pistols. «Alien: Earth» est un prequel, situé avant le premier opus de la saga sorti en 1979.

Ridley Scott produit par ailleurs «Dope thief», série sur Apple TV+ dans les pas de deux escrocs qui se font passer pour des agents anti-drogues avant de s'embourber dans un vaste trafic de stupéfiants aux Etats-Unis.