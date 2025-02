Londres portera ses dépenses de défense à 2,5% de son PIB en 2027

depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, a affirmé Keir Starmer. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé mardi que le Royaume-Uni augmenterait ses dépenses de défense à 2,5 % du PIB d'ici 2027, contre 2,3 % aujourd'hui, afin de répondre aux nouveaux défis sécuritaires en Europe. «Je peux annoncer que ce gouvernement va lancer la plus forte augmentation prolongée des dépenses de défense depuis la fin de la Guerre froide», a déclaré Keir Starmer devant la chambre des Communes.

Cette hausse se fera au détriment du budget britannique dédié à l'aide internationale au développement, qui passera de 0,5% à 0,3% du PIB sur la période, a-t-il ajouté. Cette annonce de Keir Starmer intervient deux jours avant son déplacement à Washington où il doit rencontrer le président américain Donald Trump, qui ne cesse d'appeler les Européens à accroître leur contribution à l'Otan.

Tout a changé

Le chef du gouvernement britannique a également affirmé qu'il entend mettre en place une stratégie pour porter le budget de la défense à 3% du PIB «durant la prochaine législature», soit à partir de 2029.

«Nous sommes dans un monde où tout a changé» depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, a affirmé . «La nature de la guerre a considérablement changé. C'est une évidence quand on regarde le champ de bataille en Ukraine, et nous devons donc nous moderniser et revoir nos capacités», a insisté le Premier ministre.

Il a également réitéré le soutien de son pays envers l'Ukraine face à la Russie. «Nous devons soutenir l'Ukraine parce que si nous ne parvenons pas à obtenir une paix durable, alors l'instabilité économique et les menaces pour notre sécurité ne feront que croître», a-t-il déclaré.