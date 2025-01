Le journal secret d'une Anglaise admirant Hitler refait surface

1/4 Unity Mitford adorait Adolf Hitler. Photo: imago stock&people

Marian Nadler

Le tabloïd britannique «Daily Mail» s'est félicité vendredi d'un coup de théâtre: le titre a révélé les propos du journal intime de l'aristocrate anglaise Unity Mitford, connue pour son admiration pour le dictateur allemand Adolf Hitler. Le livret aurait révélé de nouvelles informations sur le monstre nazi. Les notes de «l'amie anglaise d'Hitler» couvrent les années 1935 à 1939 et documenteraient 139 rencontres avec Hitler. Unity Mitford y aurait écrit en détail sur leurs rencontres.

Alors qu'il planifiait l'Holocauste, Hitler se serait «comporté comme un adolescent de 17 ans» en présence de la jeune Anglaise. Pour prouver l'authenticité du livre, le «Daily Mail» a, selon ses propres dires, fait appel à des experts renommés en matière d'écriture, d'encre et de papier.

Rencontre avec Hitler: «Le plus beau jour de ma vie»

Unity Mitford a déménagé à Munich à l'âge de 20 ans. L'anglaise était obsédée par le chef des nazis, qui sera plus tard responsable de la mort de 17 millions de personnes – dont six millions de Juifs. Eva Braun, l'amante d'Hitler, aurait bouillonné de jalousie à cause de la jeune admiratrice. Le 9 février 1935, elle rencontrait Hitler pour la première fois. Ce dernier l'avait appelée à sa table de restaurant. Elle avait alors écrit dans son journal au sujet de l'évènement: «Le plus beau jour de ma vie.» Ailleurs, elle se serait enthousiasmée: «Le Führer était céleste... c'est un ange.»

La tentative de suicide de Mitford échoue

Le journal ne dit pas si Unity Mitford entretenait une relation sexuelle avec Hitler. Il donne toutefois un aperçu de la passion mutuelle croissante entre les deux individus lorsque Unity est admise dans le cercle intérieur des nazis au cours des mois décisifs précédant la guerre. Alors que ses compatriotes se préparaient à la guerre, elle se trouvait en Allemagne dans les premiers rangs de l'élite nazie.

La dernière entrée dans son journal date du 3 septembre 1939, le jour où la guerre a été déclarée après l'invasion allemande de la Pologne. Unity, la fille du baron de Redesdale, dont la mère était une cousine de Sir Winston Churchill, est saisie de désespoir à l'idée que son pays natal et son Allemagne nazie bien-aimée puissent entrer en guerre ensemble. Finalement, la jeune femme, alors âgée de 25 ans, se tire une balle dans la tête dans le Jardin anglais de Munich. La tentative de suicide échoue, elle subit des lésions cérébrales et la balle est restée logée dans son crâne. Elle retourne en Grande-Bretagne où elle est décède en 1948 à l'âge de 33 ans.

Souvenir des prétendus journaux d'Hitler du Stern

Lorsque les mots journaux intimes et Hitler sont évoqués, le scandale de 1983 vient inévitablement à l'esprit. A l'époque, le magazine «Stern» avait publié des prétendus journaux intimes d'Adolf Hitler, mais la découverte incroyable était fausse. Le journaliste Gerd Heidemann avait acheté les documents au faussaire Konrad Kujau pour environ 9,3 millions de marks. Konrad Kujau, un habile escroc, avait lui-même confectionné les journaux. Pour le «Stern», ce fut évidemment un énorme fiasco. Mais contrairement à cet évènement, les journaux intimes d'Unity Mitford, amie d'Hitler, seraient authentiques, selon le «Daily Mail».