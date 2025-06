Des centaines de vols annulés Belgique en raison d'une grève

La Belgique connaîtra mercredi une journée de grève dans les services publics et les aéroports, affectant des milliers de passagers, pour la cinquième fois cette année.

Mercredi, une nouvelle grève paralysera les services publics et les aéroports en Belgique. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Mercredi, la Belgique vivra sa cinquième grève de l’année, touchant les services publics et les aéroports et impactant des milliers de voyageurs. Dans les aéroports belges, tous les vols commerciaux ont été annulés au départ de Bruxelles-Zaventem et de Charleroi, les sociétés exploitantes anticipant une forte proportion de grévistes chez leur prestataire chargé des contrôles de sécurité.

Aucun atterrissage n'est planifié à Charleroi (sud), tandis qu'à Zaventem seuls 103 vols à l'arrivée ont été maintenus, contre 261 initialement prévus, ont précisé les deux sociétés dans des communications distinctes. La grève s'inscrit dans une série de mobilisations depuis janvier à l'appel des grands syndicats du pays, la CSC (chrétienne) et la FGTB (socialiste), qui comparent à de la «casse sociale» les réformes socio-économiques envisagées par le gouvernement.