Quand avez-vous nettoyé vos poignées ou changé vos draps pour la dernière fois? Le «Washington Post» recense les spots les plus crasseux de nos domiciles et propose des conseils pour bien les désinfecter.

Ces 6 recoins de votre domicile sont probablement les plus crasseux

Ces 6 recoins de votre domicile sont probablement les plus crasseux

Les poignées de portes, les interrupteurs, le sol de la salle de bain... quand avez-vous nettoyé ces surfaces pour la dernière fois? Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

L'une des meilleures manières de démarrer une nouvelle année (d'après la plateforme TikTok) est de procéder à un robuste et scrupuleux ménage. Vider les sacs à main, trier les porte-monnaie, jeter les chaussettes trouées, changer les oreillers jaunis: ce genre de corvée peut nous donner l'impression de vivre dans un cadre complètement nouveau, rafraîchi, sublimé...

Autre bonne raison de s'y mettre: il existe, dans nos domiciles, certains spots carrément sales, souvent oubliés ou snobés par la serpillère et infestés de bactéries. En 2011, la National Science Foundation (NSF) américaine avait notamment découvert que 75% de nos éponges, 45% de nos éviers de cuisine et 18% de nos planches à découper peuvent présenter de vilaines bactéries dont la salmonelle et E. coli, qu'on s'attendrait plutôt à trouver non loin des toilettes, leur lieu d'habitation favori…

Mais avant de blêmir à cette idée, sachez que le «Washington Post» a sélectionné les six recoins les plus crasseux de nos lieux de vie, pour gentiment nous rappeler les nettoyer de temps en temps. Il n'est jamais trop tard pour désinfecter une poignée de porte!

1 Le filtre du lave-vaisselle

Oui, même les appareils destinés à nettoyer d'autres objets ont besoin d'un bon coup d'éponge! D'autant plus si un fumet putride commence à émaner de votre machine.

«Ôtez le filtre une fois par mois et frottez-le bien avec de l'eau savonneuse, conseille l'organisatrice d'intérieur new-yorkaise Caroline Solomon, auprès du 'Washington Post'. Ensuite, posez un verre de vinaigre dans le tiroir supérieur de la machine et lancez un cycle à vide, à très chaude température. [...] Ensuite, essuyez tout l'intérieur.» L'opération devrait être répétée plus fréquemment si une personne de votre entourage souffre d'un rhume, d'une grippe ou d'une gastro.

2 Les poignées de porte et les interrupteurs

«On oublie facilement de nettoyer ces surfaces-là, car elles n'ont jamais vraiment l'air sales, poursuit Caroline Solomon. Or, à l'instar du lave-vaisselle, elles méritent une bonne désinfection mensuelle, à l'aide d'un spray ou de lingettes. Une fois de plus, ce geste mérite d'être encore plus fréquent si vous vivez en compagnie d'une personne atteinte d'un virus respiratoire ou digestif.

3 L'espace sous les ustensiles de cuisine

La machine à café disposée dans un coin du plan de travail, ce toaster installé à sa place (et autour duquel l'éponge dessine des cercles parfaits)... Dans son rapport, la NSF soulignait également que les bactéries de type E. coli sont également présentes sur 32% de nos plans de travail, en cuisine. Alors imaginez à quel point elles doivent vivre leur meilleure vie dans les recoins plus cachés de cette pièce!

Ainsi que le souligne l'organisatrice d'intérieur Alexandria Brouard, toujours auprès du «Washington Post», il est important de débrancher nos appareils régulièrement, afin de nettoyer les surfaces qu'ils dissimulent ou sur lesquelles ils reposent généralement, au moyen d'«une solution d'eau chaude et de vinaigre».

4 Les draps et la literie

D'après le média américain, il faudrait nettoyer et changer nos draps au moins une fois par semaine. Oui, même si vous ne vous couchez qu'après une longue douche, vêtu de vêtements de nuits impeccables!

«On pense que nos lits ne sont pas si sales, mais ils grouillent d'acariens et de cellules mortes», indique Caroline Solomon. Pareil pour les protège-matelas et oreillers jaunis, qui méritent d'être remplacés au moindre signe de fatigue.

5 Le sol de la salle de bain

Bien qu'il s'agisse d'un repère moins étonnant pour les charmants E. coli, le plancher des sanitaires ne figure pas parmi les surfaces les plus souvent désinfectées. Au contraire! Une étude américaine parue en 2018 indiquait que la plupart d'entre nous nettoient minutieusement leurs toilettes, alors que les espaces adjacents ne reçoivent pas le même soin.

«L'endroit qui se trouve juste sous les toilettes, à l'endroit où la cuvette s'attache au mur ou au sol, est souvent négligée et poussiéreuse, déplore Lexi Grant, directrice du service de nettoyage «Well-Paid Maids», également interrogée par le 'Washington Post'. Personnellement, je me mets à quatre pattes pour les nettoyer avec de l'eau chaude et un produit nettoyant tout-usage.»

6 L'évier de la cuisine

Rappelons que 45% de ces surfaces sont infestées de bactéries, selon le rapport de la NSF. Pour Caroline Solomon, il faudrait désinfecter l'évier une fois par semaine, ainsi qu'à chaque fois qu'on cuisine de la viande ou du poisson cru. «La technique la plus facile est de fermer l'évier, de le remplir d'eau très chaude et d'y ajouter deux cuillères à soupe d'eau de produit nettoyant, indique-t-elle au média américain. Laissez agir pendant 10 minutes avant de rincer, puis nettoyez les robinets avec un chiffon propre.»