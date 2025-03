Drame routier au Mexique: 12 morts dans un accident de camionnette près de Santiago. Les autorités pointent un possible problème mécanique, rappelant la fréquence alarmante des accidents de la route dans le pays.

Les collisions impliquant des camions se sont multipliées ces dernières années, en raison de leur mauvais état, de l'imprudence ou de la fatigue des chauffeurs. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La chute d'une camionnette dans un ravin a fait 12 morts et quatre blessés dimanche dans le nord du Mexique, ont indiqué les autorités. La chute de la camionnette a déclenché un incendie de forêt qui depuis a été éteint, selon les autorités locales. Les accidents de la route sont fréquents au Mexique en raison des excès de vitesse et du mauvais état des routes.

16 personnes à bord

Les 16 personnes à bord de la camionnette ont dévalé un ravin sur plus de 120 mètres dans une zone montagneuse de l'Etat de Nuevo Leon, près de la municipalité de Santiago, a expliqué un responsable local, Erik Cavazo.

Le bilan s'élève à 12 morts, quatre personnes étant toujours hospitalisées, de même source. Le président de la municipalité de Santiago, David de la Peña, a indiqué que l'accident était probablement dû à un problème mécanique, aucune trace de freinage n'ayant été constatée sur la route.

Des accidents de route fréquents

Le 11 mars, 32 personnes sont décédées dans deux accidents d'autocars dans le nord et le sud du pays. Un mois plus tôt, 38 personnes avaient trouvé la mort dans la collision d'un camion avec un car de passagers dans le sud-est du Mexique. Les collisions impliquant des camions de marchandises se sont multipliées ces dernières années, en raison de leur mauvais état, de l'imprudence ou de la fatigue des chauffeurs. Des mobilisations citoyennes ont demandé le retrait de la circulation des camions à double-remorque, et des sanctions contre les entreprises qui négligent la maintenance de leur flotte.