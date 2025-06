Zelensky et le maire de Kiev engagés dans une lutte de pouvoir politique

L'ancien boxeur et actuel maire de Kiev, Vitali Klitschko, critique frontalement le président ukrainien Zelensky. Selon le journal britannique «The Times», celui qui aurait des ambitions présidentielles accuse Zelensky d'utiliser la loi martiale pour profiter de lui voler sa fonction de maire. Le Bureau national de lutte contre la corruption a récemment arrêté plusieurs subordonnés de Vitali Klitschko, découvrant une corruption généralisée.

Photo: Anadolu via Getty Images

Des arrestations qui ont irrité Vitali Klitschko. Il estime que le gouvernement de Zelensky entrave le travail du conseil municipal via «des descentes, des interrogatoires et la menace de poursuites pénales fabriquées de toutes pièces». Les membres de son parti ne parviennent ainsi pas à atteindre le quorum nécessaire. «Il s’agit d’une purge des principes et institutions démocratiques sous couvert de guerre», a déclaré le maire. «A l'époque, je disais que ça sentait l’autoritarisme dans notre pays. Maintenant, ça empeste.»