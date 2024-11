Le président américain Joe Biden s'est entretenu vendredi avec son homologue français Emmanuel Macron des efforts en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban, a annoncé la Maison Blanche.

Joe Biden et Emmanuel Macron discutent d'un cessez-le-feu au Liban

Joe Biden et Emmanuel Macron discutent d'un cessez-le-feu au Liban

Déjà plus de 3'500 morts

Les Etats-Unis et la France avaient déjà été à l'initiative fin septembre d'une proposition de cessez-le-feu au Liban, qui n'avait pas été suivie d'effet. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

«Ils ont fait le point sur l'évolution de la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, notamment sur les efforts déployés pour parvenir à un accord de cessez-le-feu au Liban, qui permettra aux habitants des deux côtés de la Ligne bleue de rentrer chez eux en toute sécurité», selon un communiqué. Les deux dirigeants «se sont engagés à rester en étroite consultation, directement et par l'intermédiaire de leurs équipes nationales de sécurité», ajoute le texte. Les Etats-Unis et la France avaient déjà été à l'initiative fin septembre d'une proposition de cessez-le-feu au Liban, qui n'avait pas été suivie d'effet.

Les deux pays redoublent d'efforts cependant pour mettre en place un cessez-le-feu au Liban, où l'armée israélienne combat le mouvement islamiste pro-iranien Hezbollah. L'émissaire spécial du président américain, Amos Hochstein, s'est rendu cette semaine au Liban et en Israël pour tenter d'obtenir une trêve entre les belligérants, évoquant des «progrès supplémentaires» dans les discussions.

L'armée israélienne a lancé le 23 septembre une campagne de frappes massives au Liban contre le Hezbollah, qui avait ouvert un front pour soutenir le Hamas après le 7 octobre 2023, suivie d'opérations terrestres. Israël dit vouloir éloigner le Hezbollah pour permettre le retour des quelque 60'000 habitants du nord du pays déplacés par les tirs du mouvement islamiste. Les violences entre Israël et le Hezbollah ont fait au Liban au moins 3558 morts depuis octobre 2023. Côté israélien, 82 militaires et 47 civils ont été tués en 13 mois.