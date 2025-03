Dans «Die Tesla Files», des journalistes d'investigation révèlent de graves lacunes en matière de sécurité et d'autres irrégularités chez le constructeur automobile. Un conducteur suisse de Tesla a également fait les frais des défauts du pilotage automatique.

Elon Musk et Tesla tentent de dissimuler d'importantes failles de sécurité

1/5 Elon Musk est présenté comme un chef colérique qui exerce une énorme pression sur ses collaborateurs. Photo: keystone-sda.ch

Gabriel Knupfer

Depuis que le patron de Tesla Elon Musk travaille pour le président américain Donald Trump, les choses ne vont plus très bien pour le constructeur de voitures électriques. Le nouveau livre de révélations «Die Tesla-Files» dresse désormais un portrait choquant du groupe, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger», qui a lu le livre avant sa publication ce jeudi.

Des problèmes de sécurités mis sous le tapis

Deux journalistes d'investigation allemands ont eu accès à plus de 100 gigaoctets de documents internes de Tesla. Selon les auteurs, il en ressort que le groupe de voitures électriques passe systématiquement sous silence les défauts de sécurité et les problèmes de qualité.

Le livre retrace le cas de l'automobiliste suisse Thomas Karl. Sa Tesla Model S a freiné brusquement à plusieurs reprises sur l'autoroute sans raison. Comme le constructeur ne faisait rien pour empêcher ces manœuvres de freinage risquées, l'épouse de Karl a fini par interdire à son mari d'utiliser le pilotage automatique. «Tesla a failli me coûter mon mariage», raconte Karl dans le livre.

Elon Musk serait un chef colérique

La fonction «Full Self-Driving» (pilotage automatique intégral) est réputée extrêmement dangereuse. Selon le livre, rien qu'aux États-Unis, plus d'une douzaine de personnes sont mortes à cause de défauts du logiciel. Et bien que les défauts auraient été connus depuis longtemps par la direction de Tesla, ce n'est que depuis septembre 2024 que le groupe indique que le pilotage automatique ne doit être utilisé que «sous la surveillance» du conducteur.

Dans le livre, les auteurs donnent également un aperçu du climat de travail chez Tesla. Il règne une énorme pression dans les usines et de graves accidents du travail se produisent régulièrement. Elon Musk serait un chef colérique qui pousserait ses collaborateurs sans ménagement et consommerait de la kétamine, un anesthésiant, comme drogue.