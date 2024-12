Qui est vraiment responsable de la mort de Liam Payne?

1/4 C'est ici que la pop star britannique Liam Payne a trouvé la mort le 16 octobre. Photo: Screenshot TMZ

Daniel Kestenholz

Est-il tombé par-dessus la rambarde du troisième étage sous l'emprise de la drogue? S'agissait-il d'un accident? La chute mortelle de la pop star britannique a été observée par un client de l'hôtel, un certain Bret Watson. L'homme reste hanté par ce dont il a été le témoin. Lundi soir, le documentaire d'enquête «Liam Payne: qui est responsable?» a été diffusé aux Etats-Unis. Dans ce reportage, le témoin prend la parole. Il se trouvait dans une chambre au premier étage de l'hôtel. En regardant par la fenêtre, il a vu l'ex-chanteur tomber.

Bret Watson était dans la capitale argentine pour son mariage. Dans la chambre se trouvait également son organisatrice de cérémonie qui, au même moment, se trouvait avec lui à la fenêtre et a vu la chute. «Nous regardions par hasard la piscine et les environs par la fenêtre de l'hôtel», raconte Bret Watson. «C'est là que nous avons vu Liam Payne chuter.»

« De plus en plus ivre et agité au fur et à mesure que le temps passait Bret Watson, témoin »

Tous deux se sont précipités sur le balcon et ont baissé les yeux vers le sol, reconnaissant immédiatement la célébrité britannique. Selon le témoin, «c'est tout simplement déchirant de voir quelqu'un tomber et mourir de cette façon».

Des déclarations contradictoires

Bret Watson a vu Liam Payne toute la journée à l'hôtel et avait observé qu'il était «de plus en plus ivre et agité au fur et à mesure que le temps passait». Le soir venu, l'homme a également vu la star être transportée par le personnel de l'hôtel du hall à sa chambre, où il a apparemment été laissé seul. Peu de temps après, Liam Payne est tombé du balcon.

Ces déclarations contrastent fortement avec les affirmations de l'ami du chanteur, Roger Nores, un homme d'affaires argentin, que les procureurs veulent inculper pour non-assistance à personne en danger. Celui-ci insiste sur le fait que son ami était de bonne humeur et seulement un peu éméché lorsqu'il l'a vu pour la dernière fois, environ une heure avant la chute.

Selon plusieurs documents judiciaires, Liam Payne était parti à la recherche de cocaïne dès le début de la matinée. Il avait même écrit à Roger Nores qu'il lui fallait au minimum six grammes de poudre blanche.

Whisky et cocaïne

Le documentaire donne également la parole au serveur Braian Paiz, que les procureurs accusent de s'être procuré la drogue pour le chanteur.

L'employé de l'hôtel révèle qu'il a rendu visite à l'Anglais à deux reprises pendant son séjour à l'hôtel Casa Sur Palermo et que Liam Payne lui aurait proposé une Rolex en plus de l'argent qu'il lui devait pour sa consommation. Ils auraient bu du whisky et consommé de la cocaïne, justement fournie par Braian Paiz. L'Argentin souligne que n'a pas pris l'argent proposé et qu'au lieu de la montre de luxe, il n'aurait emporté qu'un dessin.

De son côté, Bret Watson n'a pas été épargné par ce qu'il a vu. «C'est resté gravé dans mon cerveau et je ne l'oublierai jamais», dit-il. «J'essaie encore d'assimiler tout ce que nous avons vu et de le comprendre comme je le peux.»