Le réseau social X est en panne ce jeudi 1er mai

Le réseau social X d'Elon Musk a connu des problèmes jeudi après-midi. Photo: Getty Images

Marian Nadler

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter, aucun contenu n'est chargé dans le navigateur. Jeudi après-midi 1er mai, rien ne va plus sur le réseau social X. Sur «allestörungen.ch», des centaines d'utilisateurs indiquent des problèmes sur X.

La panne a apparemment touché la Suisse, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Autriche. En France et en Norvège, des utilisateurs se sont également agacés des problèmes. En revanche, aucun problème n'a été signalé aux Pays-Bas et tout semble fonctionner sans problème aux Etats-Unis.

Développement suit