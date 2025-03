Trump transforme la Maison Blanche en palais bling-bling

Donald Trump a transformé le Bureau ovale en véritable temple du bling-bling. Dorures à foison, trophée de la Coupe du monde en vitrine et projet de salle de bal inspirée de Versailles: la Maison Blanche prend des airs de Mar-a-Lago.

1/5 Donald Trump adore l'or et il a décidé d'en mettre partout dans la Maison Blanche. Photo: keystone-sda.ch

De l’or, encore de l’or, toujours plus d’or. Entre deux décrets, Donald Trump s’est attaqué à un autre chantier stratégique: la décoration du Bureau ovale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a laissé libre cours à sa passion pour les dorures. Midas aurait du souci à se faire.

D’après un article CNN publié le 16 mars, le Bureau ovale brille désormais de mille feux: figurines en vermeil sur le manteau de cheminée, aigles dorés sur les tables d’appoint, miroirs rococo plaqués or sur les portes, minuscules chérubins dorés venus tout droit de Mar-a-Lago au-dessus et même des coupes d'or le long des murs. Pas un centimètre carré n’a été épargné. Même la télécommande de la télévision a droit à son petit lifting doré. On se croirait davantage dans un coffre-fort que dans un bureau.

Et comme rien n'est trop beau pour Donald Trump, une réplique du trophée de la Coupe du monde trône fièrement dans la pièce: un clin d’œil aux Etats-Unis qui accueilleront la majeure partie de l’événement l’été prochain.

Une déco royale

Le style ne fait pas l’unanimité. Un ancien responsable de la Maison Blanche ayant travaillé aussi bien avec des démocrates que des républicains confie à CNN: «Sa déco est tellement bizarre, pas du tout présidentielle. C’est plutôt… roi.» Il faut dire que les adeptes du minimalisme risquent de frôler la crise cardiaque: les étagères et les surfaces sont désormais saturées de bibelots, de statuettes, de cadres photos et autres souvenirs en tout genre.

Sans surprise, Trump a aussi pris soin de tripler le nombre de tableaux de ses prédécesseurs – 20 contre 6 sous Joe Biden. Tous encadrés d’or, évidemment. Ce n’est pas la première fois que l’ancien magnat de l’immobilier transforme un bureau en vitrine clinquante. Sa suite au 26ᵉ étage de la Trump Tower débordait déjà de trophées, de magazines encadrés et d’objets de collection.

Versailles version Trump

Et pourquoi s’arrêter là? Le président rêve désormais d’une salle de bal digne de la galerie des Glaces de Versailles, directement sur la pelouse de la Maison Blanche. Et le magnat de l'immobilier y met tout son cœur: il a examiné plusieurs plans, les a présentés aux visiteurs et les a peaufinés. Trump a longtemps affirmé qu'il financerait lui-même ce projet pharaonique, mais reste à savoir si cette construction se concrétisera.

En attendant, le président américain continue d’enrichir sa collection. Chaque week-end passé à Mar-a-Lago se termine par un retour à Washington à bord d’Air Force One… avec un nouveau trésor sous le bras. La Maison Blanche n’a pas fini de briller.