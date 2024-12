3,5 tonnes de cocaïne saisies au Portugal et 7 tonnes dans une ferme en Espagne

Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les autorités portugaises ont saisi près de 3,5 tonnes de cocaïne, dissimulées dans une cargaison de bananes en provenance d'Amérique latine, a annoncé lundi la police judiciaire.

La drogue a été saisie au cours d'une opération de police «dans le port de Setubal», à une quarantaine de kilomètres au sud de Lisbonne, a expliqué aux médias portugais le coordinateur des investigations de la police judiciaire Vitor Ananias.

La cocaïne était dissimulée dans des cartons de bananes entreposées sur plusieurs palettes transportées dans la cale d'un cargo assurant le transport régulier de fruits entre l'Amérique latine et le continent européen.

«Compte tenu du grand nombre de palettes de bananes transportées sur le navire, la détection de la drogue n'a été possible que grâce au travail long et minutieux des enquêteurs de la police», a précisé le communiqué de la police judiciaire.

D'après les informations recueillies par les policiers portugais, la drogue était destinée à plusieurs pays européens. Cette opération a été menée en coopération avec l'agence nationale britannique de lutte contre la criminalité, la National Crime Agency (NCA).

La police n'a procédé pour l'instant à aucune arrestation mais l'enquête se poursuit pour «rechercher les responsables» et les «remettre à la justice», a expliqué le responsable de la police portugaise à la chaîne de télévision CNN Portugal.

Sept tonnes saisies dans une ferme en Espagne

Sept tonnes de cocaïne dissimulées dans des conteneurs enfouis dans une ferme située près de Séville ont été retrouvées et trois personnes arrêtées au cours de l'opération, a annoncé lundi la police espagnole.

La cargaison a été transportée dans des «narcolanchas», des embarcations semi-rigides pouvant aller très vite. Il s'agit «de la plus grosse cargaison de cette drogue interceptée» par cette méthode dans le sud de la péninsule, a indiqué dans un communiqué la Garde civile.

L'opération s'est déroulée vendredi après que des agents ont détecté à l'entrée du fleuve Guadalquivir deux bateaux «susceptibles de transporter des stupéfiants», a précisé la police. Une surveillance est alors mise en place pour suivre le déchargement qui s'est effectué dans une ferme à Coria del Río, à une quinzaine de kilomètres au sud de Seville, gardée par des hommes lourdement armés.

Lors de la perquisition de la propriété, deux conteneurs maritimes enterrés ont été localisés, où «l'organisation criminelle stockait différentes cargaisons», notamment des armes de guerre et de la cocaïne. Trois personnes ont été arrêtées et, outre la drogue, trois armes longues – dont un fusil d'assaut AK-47 – et deux véhicules volés ont été saisis.

Cette opération «représente un coup dur porté aux réseaux de trafic de drogue qui opèrent dans le fleuve Guadalquivir», a commenté la Garde civile qui déploie un «grand effort» en Andalousie pour lutter contre les organisations de trafic de drogue et de blanchiment d'argent dans la région, l'une des principales portes d'entrée de stupéfiants en Europe.