Macabre découverte à Trinité-et-Tobago: 56 corps, dont 50 nourrissons, ont été retrouvés samedi dans un cimetière. Une enquête médico-légale est en cours, la police lance un appel à témoins.

Découverte des corps de 50 bébés et 6 adultes à Trinité-et-Tobago

Découverte des corps de 50 bébés et 6 adultes à Trinité-et-Tobago

AFP Agence France-Presse

Les corps d'au moins 50 bébés et de six adultes ont été découverts samedi dans un cimetière de Trinité-et-Tobago, a annoncé samedi la police, indiquant qu'il «pourrait s'agir d'un cas d'élimination illégale de cadavres non réclamés».

«La police de Trinité-et-Tobago a lancé une enquête urgente à la suite de la découverte de restes humains multiples au cimetière de Cumuto», précise le communiqué de la police du petit archipel anglophone au large du Venezuela, évoquant la découverte de 56 corps dont 50 nourrissons. Les six adultes sont quatre hommes et deux femmes.

«Des techniciens de la police scientifique ont été dépêchés immédiatement afin d'effectuer un examen médico-légal détaillé du site», précise le texte soulignant que «des analyses médico-légales supplémentaires sont menées afin de déterminer l'origine» des corps.

Etat d'urgence

«La nature de cette découverte est profondément préoccupante, et nous comprenons l'impact émotionnel qu'elle aura sur les familles et l'ensemble de la communauté nationale», ajoute la police, qui a lancé un appel à témoins. «Toute personne ou institution qui aura manqué à son devoir sera tenue pleinement responsable», conclut le communiqué.

L'archipel, réputé pour son carnaval et ses plages, vit sous l'Etat d'urgence décrété en juillet 2025 en raison de la violence, quelques semaines à peine après être sorti d'un état d'urgence entre décembre 2024 et avril 2025.

Depuis 2021, l'état d'urgence a a été décrété quatre fois dans le pays. Malgré une réduction de la criminalité, le pays reste une plaque tournante du trafic de drogue, selon des experts.

Selon un rapport du département d'Etat des Etats-Unis datant de mars 2025, le taux d'homicide de 37 pour 100'000 personnes fait de Trinité-et-Tobago la sixième nation la plus dangereuse au monde en 2023.



