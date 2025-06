Les grizzlis constituent «une préoccupation majeure». Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Des clôtures électriques, des drones, des caméras thermiques et des chiens policiers ont été déployés lors du sommet du G7 dans les Rocheuses canadiennes pour protéger les dirigeants mondiaux... des nombreux ours de la région. Le président américain Donald Trump, l'Italienne Giorgia Meloni et le Français Emmanuel Macron figurent parmi les dirigeants réunis depuis dimanche dans un hôtel de montagne isolé pour trois jours de discussions.

«Les grizzlis sont une préoccupation majeure, mais l'équipe est prête à faire face à toutes les espèces sauvages», a déclaré Sheena Campbell, porte-parole du ministère de la Sécurité publique de la province de l'Alberta (ouest) où se tient le sommet. Pour cela, des barrières de plus de deux mètres ont été installées, notamment autour des lieux avec de la nourriture. Et contre les ours, il y a des «clôtures électriques». A cela s'ajoute les caméras thermiques, les drones de la police et aussi des chiens spécialement entraînés dans la lutte contre les ours.

Les drones «surveilleront l'activité de la faune en temps réel», a ajouté Mme Campbell, qui précise que la semaine dernière par exemple, dans la zone, l'équipe a vu des grizzlis, des ours noirs, des cougars, des élans, des mouflons et des cerfs. Les autorités canadiennes et les organisateurs du sommet ont toutefois refusé de donner plus de détails pour des raisons de sécurité.

Alerte

Selon le journal canadien Globe and Mail, une «alerte à l'ours» émise en mai est toujours en vigueur pour le golf de Kananaskis qui se trouve en contrebas de l'hôtel où se retrouvent les dirigeants. Le journal ajoute qu'environ 65 grizzlis vivent dans cette zone et que certaines parties ont été fermées ces dernières semaines après des rapports faisant état de charges agressives de la part d'une mère avec deux petits.

L'organisme qui gère les parcs canadiens rappelle toutefois que «la plupart des rencontres avec les ours se terminent sans blessure». Mais si l'ours attaque alors il est conseillé de s'allonger au sol et de faire le mort. Sauf si l'ours est réellement agressif, alors il est temps de se défendre: «Intimidez l'ours: criez, frappez-le à coups de branche ou de roche, faites tout ce que vous pouvez pour lui montrer que vous n'êtes pas une proie facile».