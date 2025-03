De plus en plus de vidéos d'hommes se faisant raser les cils fleurissent sur les réseaux sociaux. Le but? Paraître plus viril. Le problème est que cette nouvelle lubie est dangereuse pour la santé.

Des hommes se rasent les cils pour paraître... plus viril. Photo: Capture Tiktok / ferhat.ceylan3

Solène Monney Journaliste Blick

Messieurs, il semblerait que vos cils soient désormais une menace pour votre virilité. Du moins, c’est ce que pensent certains, au point de les raser pour afficher un regard plus masculin. Oui, vous avez bien lu.

Venue principalement des Etats-Unis et de la Turquie, cette mode étrange fait le buzz sur TikTok ces dernières semaines, rapporte le HuffPost. Des vidéos montrent des barbiers armés de ciseaux et de tondeuses en train d’éliminer consciencieusement les cils de leurs clients. L’objectif? Un regard plus «viril». Si la scène peut prêter à sourire, les experts de la santé, eux, rient beaucoup moins.

Des hommes, des vrais

D’où vient cette lubie pour les cils ultracourts? Selon, Christina Geiselhart, spécialiste de la santé mentale des hommes, il faut chercher du côté des normes culturelles et des attentes sociales liées au genre. Un «homme, un vrai», selon cette vision, devrait éviter tout trait perçu comme féminin. Et apparemment, les cils sont devenus les ennemis à abattre.

Problème: non seulement cette idée n’est pas des plus brillantes, mais elle est aussi dangereuse. Déjà, on évite normalement d’approcher des objets tranchants de ses yeux. Ensuite, raser ses cils avec un rasoir électrique ou des ciseaux peut provoquer une abrasion cornéenne, une blessure très douloureuse qui cause rougeurs, larmoiements et vision floue.

Dans les colonnes du HuffPost, l’ophtalmologue Thomas Stokkersmans met en garde contre une difficulté supplémentaire: se raser soi-même les cils est un défi de coordination, car l’image inversée dans le miroir complique le geste. En clair, un faux mouvement et c’est l’accident assuré.

Y perdre un œil

Toujours pas convaincus que c'est une tendance dangereuse? Parlons biologie. Les cils ne sont pas juste là pour le style: ils protègent les yeux des poussières, bactéries et autres intrus. Plus ils sont courts, plus le risque d’infection oculaire augmente.

Et ce n’est pas tout. Les cils filtrent aussi les rayons du soleil. Les raser, c’est s’exposer davantage aux UV, ce qui augmente le risque de cancer de l’œil et des paupières, ainsi que celui de développer une cataracte.

Alors avant de vouloir prouver votre masculinité en sacrifiant vos cils, posez-vous la question: est-ce vraiment un combat qui vaut la peine d’y laisser un œil?