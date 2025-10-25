DE
«Etape importante»
Signature à Hanoï d’un traité mondial contre la cyber-criminalité

Plus de 60 pays ont signé samedi à Hanoï le premier traité des Nations Unies visant la cybercriminalité malgré l'opposition d'un groupe improbable d'entreprises technologiques et d'organisations de défense des droits s'inquiétant d'une surveillance étatique accrue.
Publié: il y a 14 minutes
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé samedi après la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité à Hanoï au Vietnam.
Photo: LUONG THAI LINH
ATS Agence télégraphique suisse

Ce nouveau cadre juridique international vise à renforcer la coopération internationale pour lutter contre la cybercriminalité, allant des images de violences sexuelles sur des enfants, aux arnaques et au blanchiment d'argent.

Il entrera en vigueur une fois ratifiée par chacun des États signataires. Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, s'est félicité de cette «étape importante», ajoutant que ce n'est «que le début».

«Chaque jour, des escroqueries sophistiquées détruisent des familles, volent des migrants et siphonnent des milliards de dollars de notre économie... Nous avons besoin d'une réponse mondiale forte et connectée», a-t-il déclaré lors de la cérémonie accompagnant cette signature dans la capitale vietnamienne.

