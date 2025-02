Gagnerons-nous beaucoup d'argent avec nos comptes sur les réseaux sociaux?

La blockchain pourrait transformer l'économie en rendant les transactions transparentes, accessibles et décentralisées. L'entrepreneur Yat Siu évoque cette démocratisation et imagine comment elle pourrait façonner l'avenir.

1/5 L'entrepreneur et investisseur Yat Siu voit dans la technologie blockchain un grand potentiel de transformation de l'économie. Photo: CFC St. Moritz

Martin Schmidt

Pour les investisseurs, les crypto-monnaies ont été une affaire très rentable l'année dernière. Les cours ont explosé avant même les élections américaines. Mais la blockchain qui se cache derrière les cryptos est bien plus qu'un simple espoir d'argent facile. Si l'on en croit l'entrepreneur Yat Siu, cette technologie offre une grande chance de démocratiser l'économie.

Lorsque cet investisseur, né à Vienne, parle des droits de propriété numérique, son enthousiasme est palpable: «Imaginez que dans une entreprise comme Uber, les chauffeurs participent directement à l'immense réseau et profitent du développement de l'entreprise», explique-t-il.

Une évolution de l'économie de marché

Pourtant, la réalité est généralement tout autre: «De nombreux réseaux en ligne traditionnels comme Facebook ou Instagram utilisent les énormes quantités de données des utilisateurs pour gagner de l'argent», dit-il. Les entreprises centralisent les informations et les monétisent par la publicité. Ainsi, des millions et des millions d'utilisateurs enrichissent ces réseaux sociaux, sans même en profiter.

« Pour certains, cela ressemble un peu à Karl Marx et au communisme, mais en fait, c'est juste une évolution du capitalisme Yat Siu, entrepreneur »

C'est là qu'intervient la blockchain. Les réseaux décentralisés, basés sur cette technologie, fonctionnent de manière totalement différente: «Ici, les utilisateurs participent au réseau par le biais de droits de propriété numérique. Ils contribuent au développement du réseau et en profitent lorsque celui-ci continue à se développer.» Ce fonctionnement est rendu possible grâce à un système de «jetons» qui représentent les droits de propriété numérique. «Pour certains, cela ressemble un peu à Karl Marx et au communisme, mais en fait, c'est juste une évolution du capitalisme», souligne Yat Siu.

Déjà implanté dans le gaming et la musique

Si quelqu'un crée un contenu sur un réseau, celui-ci est lié de manière unique à son créateur et à son propriétaire via des jetons. «Ainsi, un enseignant qui crée des contenus pédagogiques numériques peut gagner de l'argent avec ces contenus et ne dépend pas de contrats publicitaires», énonce Yat Siu. Dans l'industrie de la musique, de tels droits de propriété numérique sont déjà totalement établis.

L'entrepreneur a lui-même créé l'entreprise Animoca Brands, qui utilise la technologie blockchain dans le secteur des jeux. Par exemple, les utilisateurs peuvent créer du contenu dans les matches ou posséder des terrains numériques et les monétiser. Le trading est aussi possible et de nombreux jeux donnent lieu à des récompenses, notamment sous forme de crypto. Un tel système est également populaire sur la plateforme vidéo TikTok.

Avec des milliards de joueurs mobiles, le marché des jeux est énorme. Mais selon Yat Siu, le potentiel des jetons va bien au-delà de ce domaine. Il est persuadé que l'ensemble du développement n'en est qu'à ses débuts. De nouvelles entreprises entrent régulièrement sur le marché avec des innovations: certaines disparaissent, tandis que d'autres parviennent à s'imposer.

Avantages des identités numériques

Les cryptomonnaies représentent bien plus qu'une simple possibilité d'investissement. Ce sont des réseaux basés sur des jetons pour lesquels des applications sont développées. Ainsi, sur le réseau de la célèbre cryptomonnaie Ethereum, des applications telles que l'emprunt ou l'octroi de crédits, la création d'identités numériques ou le contrôle de chaînes d'approvisionnement se sont développées. En ce qui concerne le bitcoin, il y a moins d'innovation, car la crypto-monnaie la plus connue est utilisée en premier lieu comme placement de valeur, selon Yat Siu.

Aujourd'hui déjà, la blockchain permet de suivre les produits tout au long de leur chaîne d'approvisionnement jusqu'au consommateur. Cette technologie offre la possibilité de vérifier l'authenticité des produits et de lutter contre la contrefaçon. Une autre application est la création d'identités numériques: «Cela permet par exemple aux entreprises de vérifier facilement les diplômes d'un candidat sans avoir à se renseigner auprès de l'école», explique Yat Siu.

Les utilisateurs reprennent le contrôle

L'investisseur Yat Siu est convaincu qu'à long terme, de tels réseaux seront bien plus attrayants pour les utilisateurs que les médias sociaux traditionnels: «Pour les utilisateurs, la participation crée une tout autre relation avec les plateformes», atteste-t-il.

Mais pour les grands groupes tech, la structure décentralisée dans le cas de la blockchain représente également une perte de contrôle, car les utilisateurs pourraient remodeler le réseau selon ses souhaits. «Des réglementations favorables à la blockchain renforceront la confiance dans la propriété numérique, ouvrant ainsi un potentiel de croissance considérable», se réjouit l'entrepreneur.

Selon Yat Siu, cette technologie constitue le pilier d’un Internet «plus équitable». Il y a deux ans, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong l’a intégré à un groupe de travail dédié à la promotion de cette technologie.