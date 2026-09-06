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Déjà 45 noyades
Voici ce qui se cache derrière le «courant de la mort» des îles Canaries

45 décès par noyade depuis janvier. Les courants des îles Canaries ont fait de nombreuses victimes cette année. Les autorités avaient mis en garde contre ce danger, mais plus de vingt touristes ont ignoré les avertissements. Quelle est l'origine de ces courants mortels?
Publié: 06.09.2026 à 19:06 heures
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Dernière mise à jour: 06.09.2026 à 19:21 heures
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Ténérife, Grande Canarie et d'autres îles sont le théâtre de plusieurs accidents mortels survenus lors de baignades.
Photo: keystone-sda.ch

Baignade, soleil, plage: voilà ce qui vient immédiatement à l’esprit lorsqu’on pense à un voyage aux îles Canaries. Pourtant, ces derniers mois, de nombreuses noyades ont assombri les vacances d’été sur ces îles espagnoles. Rien que sur le mois d'août, six baigneurs y ont laissé leur vie.

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Depuis le début de l'année, 45 personnes se sont déjà noyées, soit 15% de plus qu'à la même période en 2025 (39 décès). Fait particulièrement alarmant: six enfants figurent parmi les victimes. Ces informations proviennent de l'association «Canarias, 1500 km de Costa», qui alerte depuis des années sur le danger mortel des forts courants.

Les autorités émettent régulièrement des avertissements concernant des conditions côtières difficiles. Pourtant, cette année, 21 des 45 victimes se sont déjà baignées alors qu’une pré-alerte ou une alerte avait été déclenchée en raison de phénomènes côtiers dangereux.

Mais qu'est-ce qui rend les conditions qui règnent autour des îles si dangereuses? Autour des Canaries, on observe de nombreux courants de retour et de ressac, également appelés «courants de la mort». Il s'agit d'un courant d'eau puissant et étroit qui s'éloigne de la plage vers le large.

Le piège invisible du «courant de la mort»

Le piège est double: la mer peut paraître calme, mais des courants peuvent néanmoins exister. Ils se forment lorsque les vagues poussent l’eau vers la côte, laquelle retourne ensuite au large par des chenaux plus profonds dans le sable ou entre les bancs de sable.

Le courant mortel ne vous entraîne donc pas vers le fond, mais il vous éloigne. Et il est plus rapide que n'importe quel nageur. En moyenne, sa vitesse est de 30 à 60 cm/s, et peut atteindre jusqu'à 2,4 m/s dans des cas extrêmes.

De nombreux nageurs sous-estiment le danger et se jettent à l'eau malgré les avertissements.

Comment reconnaître un courant de retour?

  • Zone de déferlement: une zone étroite où aucune vague ne déferle, alors qu'il y a du ressac à gauche et à droite.
  • Une eau plus sombre: une bande d’eau plus sombre entre les crêtes d’écume blanches.
  • Eaux agitées: une zone étroite et agitée sans vagues déferlantes.

Que faire si vous vous retrouvez pris au piège?

  • Ne nagez pas à contre-courant, mais essayez de sortir du courant en nageant latéralement (parallèlement à la plage). Revenez ensuite en diagonale vers le rivage.
  • Si vous ne pouvez pas nager, levez la main pour demander de l'aide. Nagez sur le dos pendant ce temps.
  • N'entrez pas dans l'eau si vous voyez quelqu'un en difficulté. Appelez un maître-nageur.
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