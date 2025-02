L'ONG Terre des hommes à Lausanne perd 10 millions de dollars d'aide américaine. Cette coupe affecte des projets dans neuf pays, touchant environ 1,5 million de bénéficiaires et entraînant la suspension ou l'arrêt de 440 contrats de collaborateurs.

Terre des hommes perd 10 millions à cause de Trump

A cause des coupes budgétaires imposées par Donald Trump, Terre des hommes va perdre 10 millions de francs. Photo: imago images / Steinach

ATS Agence télégraphique suisse

L'ONG Terre des hommes à Lausanne est l'une des victimes de la suspension des aides humanitaires américaines. La plus grande organisation suisse d'aide à l'enfance se voit amputée de 10 millions de dollars de contributions annuelles.

Décidé par Donald Trump, le démantèlement de l'agence américaine pour le développement international (USAID) a des conséquences «graves» et «immédiates», écrit jeudi Terre des hommes Lausanne dans un communiqué. L'ONG explique que des projets dans neuf pays sont touchés et qu'environ 1,5 million de bénéficiaires perdent «un soutien vital».

Dans le détail, des projets au Bangladesh, Kenya, Liban, Egypte, Afghanistan, Inde et Burkina Faso sont directement concernés. En raison de l'arrêt des contributions aux organisations partenaires de l'ONU, des activités en Roumanie et au Nigeria sont également touchées.

Collaborateurs locaux licenciés

La fin de l'aide américaine signifie aussi que le contrat de 440 collaborateurs, dont plus de 200 au Bangladesh et plus de 100 en Egypte, ont dû être suspendus ou arrêtés.

Terre des hommes prend l'exemple du Bangladesh, où il manque désormais 2,6 millions de dollars. Cela entraîne notamment l'arrêt des activités de protection des réfugiés rohingyas (soutien psychologique aux enfants, mise à disposition d'eau potable, mesures sanitaires et d'hygiène, etc) dans le plus grand camp de réfugiés du monde à Cox's Bazar.

Rien qu'au Bangladesh, 47'000 bénéficiaires par an ainsi que plus de 200 collaborateurs et 100 bénévoles sont concernés par la décision de Donald Trump.

Réductions tous azimuts

Outre le retrait américain, Terre des hommes Lausanne rappelle qu'elle doit aussi composer avec la réduction des moyens des organisations de l'ONU, avec lesquelles elle collabore dans de nombreux endroits. A cela s'ajoute encore la réduction des contributions de plusieurs pays importants, comme la Suisse, la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas.

«L'interruption abrupte de l'aide internationale et la perte d'un soutien parfois essentiel aux enfants vulnérables, aux groupes et minorités marginalisés ainsi qu'aux personnes en déplacement auront de graves conséquences à moyen et long terme», prévient Terre des hommes.

L'ONG lausannoise appelle les Etats-Unis «à revenir immédiatement» sur le gel des paiements et la communauté nationale et internationale «à assumer sa responsabilité internationale envers les populations les plus vulnérables.»