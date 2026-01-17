DE
FR

Contre la «désinformation»
Coupé pendant les éléctions, Internet est rétabli en Ouganda

En Ouganda, l'Internet a été rétabli samedi 17 janvier 2026, quatre jours après sa coupure par le gouvernement lors des élections. Le président Yoweri Museveni a été proclamé vainqueur pour un septième mandat.
Publié: il y a 15 minutes
Des policiers ougandais dans les rues de Kampala, après l'annonce du vainqueur de l'élection présidentielle du 17 janvier 2026.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le réseau Internet a été rétabli samedi en Ouganda, a constaté l'AFP, quatre jours après sa coupure ordonnée par le gouvernement pendant les élections présidentielle et législatives.

A lire aussi
Les Ougandais votent ce jeudi, entre répression policière et blocage d'internet
L'ONU très inquiète
Les Ougandais votent, entre répression policière et blocage d'internet
L’armée ougandaise nie l’enlèvement de l'opposant Bobi Wine
Tensions dans le pays
L’armée ougandaise nie l’enlèvement de l'opposant Bobi Wine

Le gouvernement avait affirmé que la coupure d'internet, intervenue mardi soir, était nécessaire pour éviter la propagation de la «désinformation». Il a été rétabli quelques heures après que le président Yoweri Museveni a été proclamé vainqueur du scrutin présidentiel pour un septième mandat.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus