Coupé pendant les éléctions, Internet est rétabli en Ouganda

En Ouganda, l'Internet a été rétabli samedi 17 janvier 2026, quatre jours après sa coupure par le gouvernement lors des élections. Le président Yoweri Museveni a été proclamé vainqueur pour un septième mandat.

Le réseau Internet a été rétabli samedi en Ouganda, a constaté l'AFP, quatre jours après sa coupure ordonnée par le gouvernement pendant les élections présidentielle et législatives.

Le gouvernement avait affirmé que la coupure d'internet, intervenue mardi soir, était nécessaire pour éviter la propagation de la «désinformation». Il a été rétabli quelques heures après que le président Yoweri Museveni a été proclamé vainqueur du scrutin présidentiel pour un septième mandat.



