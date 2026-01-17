Coupé pendant les éléctions, Internet est rétabli en Ouganda

AFP Agence France-Presse
Le réseau Internet a été rétabli samedi en Ouganda, a constaté l'AFP, quatre jours après sa coupure ordonnée par le gouvernement pendant les élections présidentielle et législatives.
Le gouvernement avait affirmé que la coupure d'internet, intervenue mardi soir, était nécessaire pour éviter la propagation de la «désinformation». Il a été rétabli quelques heures après que le président Yoweri Museveni a été proclamé vainqueur du scrutin présidentiel pour un septième mandat.
