Le président chinois Xi Jinping a ouvert lundi un sommet majeur de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin. L'événement réunit des dirigeants clés, dont Vladimir Poutine, dans un contexte de tensions mondiales croissantes.

La Chine réunit Poutine et les grands d'Eurasie dans un sommet XXL

Le président chinois Xi Jinping a ouvert lundi un sommet réunissait Vladimir Poutine et d'autres leaders d'Eurasie. Photo: imago/ZUMA Press

Le président chinois Xi Jinping a ouvert lundi un sommet réunissait les leaders russe, indien, turc et iranien et une volée de dirigeants eurasiatiques pour un sommet destiné à placer la Chine au coeur de la compétition géostratégique. Le dirigeant de la deuxième puissance économique mondiale préside vers 10h locales (4h en Suisse) dans la mégapole portuaire de Tianjin (nord) l'ouverture du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Il s'agit de la première réunion de ce genre depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump. Le sommet, décrit comme le plus important depuis la création de l'OCS en 2001, a lieu dans un contexte de crises multiples touchant directement ses membres: confrontation commerciale des Etats-Unis avec la Chine et l'Inde, guerre en Ukraine ou querelle nucléaire iranienne.

Une vingtaine de pays au total seront représentés pour ce rendez-vous qui réunira notamment les présidents russe Vladimir Poutine, iranien Massoud Pezeshkian, turc Recep Tayyip Erdogan, et biélorusse Alexandre Loukachenko ainsi que les Premiers ministres indien Norendra Modi et pakistanais Shehbaz Sharif. Le sommet donnera lieu dans la matinée à ce qui est présenté comme une «photo de famille».

L'OCS, moitié de la population mondiale

«Les facteurs d'instabilité, d'incertitude et d'imprévisibilité ont considérablement augmenté» alors que le monde est entré dans une phase mutation accéléré, a souligné Xi Jinping, cité par les médias d'Etat, lors d'une réception en l'honneur de ses invités dimanche. «L'Organisation de coopération de Shanghai a une responsabilité d'autant plus grande de préserver la paix et la stabilité régionales et de promouvoir le développement et la prospérité de tous les pays», a-t-il dit.

Les pays de l'OCS représentent presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète. L'organisation est volontiers présentée comme faisant contrepoids à l'Otan. Son espace renferme d'importantes réserves énergétiques. La communication officielle présente le sommet comme le modèle possible de relations internationales différentes, à l'heure des tensions mondiales et des surtaxes douanières américaines.

Grand défilé en présence de Poutine

Le rendez-vous ouvre une séquence où la Chine entend manifester non seulement son allonge diplomatique mais aussi sa puissance de frappe. Pekin compte en outre se présenter comme un pôle de stabilité dans un monde divisé.

Vladimir Poutine et plusieurs autres participants assisteront mercredi à la démonstration des capacités militaires du pays lors d'un grand défilé à Pékin pour célébrer les 80 ans de la fin de la Deuxième guerre mondiale. Le leader nord-coréen Kim Jong Un effectuera pour l'occasion une rare sortie hors de son pays. La Corée du Nord est devenue l'un des principaux alliés de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

De nombreux alliés de Kiev soupçonnent Pékin de soutenir aussi Moscou dans le conflit. La Chine invoque la neutralité et accuse les pays occidentaux de prolonger les hostilités en armant l'Ukraine. Le sommet offrira aussi l'occasion d'une multitude de rencontres bilatérales, notamment entre Xi et Poutine. Le président russe devrait également s'entretenir avec Recep Tayyip Erdogan et Massoud Pezeshkian, parmi d'autres.



