L’affaire des «Cornell 7» secoue les Etats-Unis. Une étudiante accuse sept hommes de l’avoir violée pendant plusieurs heures en 2024. Aucune poursuite pénale n’avait suivi et certaines sanctions universitaires font aujourd’hui scandale. Sous pression, le procureur vient de rouvrir l’enquête.

Solène Monney Journaliste Blick

Cette affaire, surnommée les «Cornell 7», donne froid dans le dos et secoue les Etats-Unis. Elle soulève de lourdes questions sur la manière dont les agressions sexuelles présumées sont traitées, aussi bien par les forces de l’ordre que par l’une des plus prestigieuses universités américaines.

A l’origine du scandale, une plainte déposée il y a deux semaines par une étudiante désignée sous le pseudonyme de Jane Doe. Elle poursuit sept hommes, leur fraternité, l’Université Cornell et sa propre sororité.

Sous pression, les procureurs ont rouvert une enquête sur des faits déjà dénoncés en 2024, alors qu’elle avait 20 ans. Elle affirme avoir été violée durant sept heures dans une maison de fraternité. A l’époque, aucune poursuite pénale n’avait été engagée et les sanctions administratives sont aujourd’hui jugées dérisoires et provoquent l'indignation. Les accusés restent présumés innocents.

Une nuit d'horreur

Selon la plainte, la jeune femme aurait, en octobre 2024, commencé la soirée en buvant de la vodka dans la maison de sa sororité, Tri Delta, à Ithaca, dans l’Etat de New York. Elle aurait ensuite rejoint une soirée organisée par cette même sororité. A l’entrée, un videur aurait constaté qu’elle n’avait pas l’âge légal pour boire. Au moins une boisson alcoolisée lui aurait pourtant été servie.

Vers 23h, l’étudiante aurait rejoint la maison de la fraternité Chi Phi pour retrouver un jeune homme qu’elle considérait comme un ami. A son arrivée, elle était, selon la plainte, «visiblement intoxiquée». Cet étudiant et plusieurs autres hommes lui auraient alors donné de la bière, du rhum, du cannabis et de la kétamine. La jeune femme affirme avoir été forcée à consommer cette dernière substance, qui peut provoquer des effets dissociatifs et des hallucinations.

Son ami et un autre homme lui auraient proposé «un plan à trois». «Ils ont commencé à avoir des rapports sexuels avec elle, le tout sans son consentement», affirme la plainte. Un autre homme l’aurait également agressée sexuellement.

Vers 1h40, l’un des hommes a envoyé un message Snapchat dans le groupe de sa fraternité: «Free pussy» à l’étage, que l’on pourrait traduire par «chatte gratuite». Quatre autres membres de la fraternité auraient ensuite également participé au viol collectif présumé. Selon son récit, ils l’auraient déplacée d’une pièce à l’autre et forcée à reprendre de la drogue alors qu’elle se disait «paralysée». Les faits se seraient poursuivis jusqu’à 6h, lorsqu’elle aurait perdu connaissance. A son réveil, elle serait retournée dans sa sororité, «en état de choc».

Une plainte qui passe aux oubliettes

Poussée par ses amis, Jane Doe signale les faits à la police de Cornell le 8 novembre 2024. L’université diffuse alors une alerte sur le campus.

Cornell lance deux enquêtes, l’une pénale, l’autre administrative. Mais côté justice, le dossier s’arrête rapidement. Après avoir examiné sa première déclaration, le bureau du procureur du comté de Tompkins estime ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour engager des poursuites.

Selon l’avocat de Jane Doe, sa cliente n’a ensuite plus jamais été recontactée par les enquêteurs. On ignore si les hommes mis en cause ont été interrogés. Le procureur affirme aujourd’hui que cette première déclaration ne permettait pas d’établir clairement une contrainte sexuelle ou une incapacité à consentir. Ce lundi 28 septembre, il a toutefois rouvert l’enquête après le dépôt de la plainte civile et l’apparition de nouveaux éléments. Des poursuites restent possibles.

Une dissertation comme sanction

L'université de Cornell suspend provisoirement la fraternité et les sept hommes visés, puis ouvre une procédure disciplinaire. L’une des sanctions provoque aujourd’hui la stupeur: les accusés auraient pu «atténuer les conséquences disciplinaires de leurs actes en rédigeant des dissertations».

L'université reconnaît l’existence de ces travaux, mais assure qu’ils n’ont jamais constitué l’unique sanction. Elle évoque également des suspensions et des exclusions. Selon l’avocat de Jane Doe, seuls deux des sept hommes auraient finalement été expulsés.

Un scandale sur internet

Depuis le dépôt de la nouvelle plainte, l’affaire a pris une ampleur nationale. Les accusations ont été vues et relayées des millions de fois sur les réseaux sociaux. Les noms et les photos des sept hommes y circulent massivement. Pour certains, cette mobilisation vise à obtenir des comptes.