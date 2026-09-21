Trois personnes, dont un soldat sud-coréen, ont été blessées dans l'explosion d'une mine dans la Zone démilitarisée entre les deux Corées. L'identité du pays ayant posé la mine demeure inconnue à ce stade.

Une mine explose dans la Zone démilitarisée, trois blessés

Une mine explose dans la Zone démilitarisée, trois blessés

ATS Agence télégraphique suisse

Trois personnes, dont au moins un soldat sud-coréen, ont été blessées par une probable explosion de mine dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare la Corée du Sud de la Corée du Nord, a rapporté lundi la chaîne de télévision sud-coréenne Yonhap TV

«Un soldat a été grièvement blessé lors d'une opération dans la Zone démilitarisée impliquant la 25e division d'infanterie», a déclaré à la chaîne un responsable militaire. Selon Yonhap TV, on ignore à ce stade si la mine à l'origine de l'accident a été posée par les forces nord-coréennes ou sud-coréennes.

Zone infestée de mines

On estime que plus de 800'000 mines infestent la DMZ, zone-tampon de 4 km de large qui divise la Péninsule coréenne sur près de 250 km. Beaucoup de ces engins datent de la Guerre de Corée (1950-1953), mais d'autres ont été posés dans les années qui ont suivi, voire plus récemment, pour empêcher les infiltrations ennemies.

Depuis que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a officiellement renoncé fin 2023 à toute possibilité de réunification avec le Sud, l'armée de Pyongyang a ainsi posé de nouvelles mines et construit de nouvelles fortifications dans le but de rendre la frontière encore plus hermétique.