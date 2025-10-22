La Corée du Nord a procédé mercredi au lancement d'au moins un missile balistique, le premier depuis plusieurs mois, a annoncé l'armée sud-coréenne. Ce projectile «non identifié» a été tiré en direction de l'est, d'après l'état-major interarmées sud-coréen. Il s'agit du premier tir connu de missile balistique par Pyongyang depuis l'investiture en juin du président sud-coréen Lee Jae-myung, qui a dit chercher à améliorer les relations avec le Nord.
Ce lancement survient à l'approche du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), qui doit se tenir dans la ville sud-coréenne de Gyeongju les 31 octobre et 1er novembre, notamment en la présence de Donald Trump. Le président américain a déclaré qu'il espérait rencontrer le numéro un nord-coréen Kim Jong Un, possiblement cette année, après plusieurs entretiens lors de son premier mandat.
Rencontre à certaines conditions
Le dirigeant nord-coréen s'est pour sa part dit prêt à reprendre contact avec les Etats-Unis. Mais uniquement si ces derniers renoncent à l'idée de priver son pays de ses armes nucléaires.
Plus tôt en octobre, la Corée du Nord a présenté son missile balistique intercontinental «le plus puissant» lors d'un défilé militaire à Pyongyang auquel ont assisté des hauts responsables de Russie et de Chine, à l'occasion du 80e anniversaire du parti unique.