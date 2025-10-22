La Corée du Nord a lancé au moins un missile balistique mercredi 22 octobre, le premier depuis l'investiture du président sud-coréen Lee Jae-myung en juin. Ce tir survient à l'approche du sommet de l'Apec en Corée du Sud, où Donald Trump espère rencontrer Kim Jong Un.

La Corée du Nord tire le premier missile balistique depuis des mois

La Corée du Nord a procédé au lancement d'au moins un missile balistique mercredi 22 octobre. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a procédé mercredi au lancement d'au moins un missile balistique, le premier depuis plusieurs mois, a annoncé l'armée sud-coréenne. Ce projectile «non identifié» a été tiré en direction de l'est, d'après l'état-major interarmées sud-coréen. Il s'agit du premier tir connu de missile balistique par Pyongyang depuis l'investiture en juin du président sud-coréen Lee Jae-myung, qui a dit chercher à améliorer les relations avec le Nord.

Ce lancement survient à l'approche du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), qui doit se tenir dans la ville sud-coréenne de Gyeongju les 31 octobre et 1er novembre, notamment en la présence de Donald Trump. Le président américain a déclaré qu'il espérait rencontrer le numéro un nord-coréen Kim Jong Un, possiblement cette année, après plusieurs entretiens lors de son premier mandat.

Rencontre à certaines conditions

Le dirigeant nord-coréen s'est pour sa part dit prêt à reprendre contact avec les Etats-Unis. Mais uniquement si ces derniers renoncent à l'idée de priver son pays de ses armes nucléaires.

Plus tôt en octobre, la Corée du Nord a présenté son missile balistique intercontinental «le plus puissant» lors d'un défilé militaire à Pyongyang auquel ont assisté des hauts responsables de Russie et de Chine, à l'occasion du 80e anniversaire du parti unique.