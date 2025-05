Un raton laveur était installé sur le siège conducteur de la voiture, une pipe à méthamphétamine coincée entre les mâchoires.

Dimitri Faravel Journaliste Blick

C'est un contrôle routier qui sort de l'ordinaire. D'après un article du média américain ABC News publié le mercredi 7 mai 2025, un agent de police de Springfield Township, a identifié ce lundi aux alentours de 19h15, un véhicule appartenant à Victoria Vidal, une Américaine dont le permis de conduire avait été suspendu.

Mais la situation a rapidement pris une tournure pour le moins insolite lorsqu'en inspectant le véhicule, l’agent a découvert un raton laveur domestique, installé sur le siège conducteur, une pipe à méthamphétamine en verre coincée entre les mâchoires.

La police a par la suite confirmé que le petit mammifère, dénommé Chewy, était un animal de compagnie déclaré et non un raton laveur sauvage. En revanche, une perquisition ultérieure du véhicule a permis de découvrir une quantité importante de méthamphétamine, de crack et trois pipes en verre usagées.

Si Victoria Vidal a été inculpée, «Chewy est indemne et les autorités compétentes ont été informées afin de vérifier que sa propriétaire possède bien les documents nécessaires», a déclaré la police. «Aucun raton laveur n'a été blessé lors de cet incident. Bien que nos agents soient formés à anticiper l'inattendu, trouver un raton laveur avec une pipe à méth, c'est inédit!»