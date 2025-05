L'animateur français Stéphane Plaza a été arrêté à Paris dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue dont il serait un client régulier. Une perquisition à son domicile a révélé de la cocaïne et du matériel de consommation.

Stéphane Plaza est à nouveau dans le collimateur de la police. Il vient d'être arrêté dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Photo: AFP

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

L’animateur français Stéphane Plaza enchaîne les déboires. Déjà dans la tourmente après une condamnation pour violences habituelles contre son ex-compagne, il a été arrêté lundi soir à son domicile parisien dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue, révèle «Le Parisien» ce mardi 6 mai.

Il est accusé d’être un client régulier d’un réseau de trafiquants de stupéfiants. Lors de la perquisition de son logement, une petite quantité de cocaïne, 1700 euros en liquide ainsi qu’une pipe pour consommer des produits illicites ont été retrouvés par les policiers.

D’autres arrestations

«Stéphane Plaza faisait partie des objectifs de la police», a confirmé une source au quotidien français. En effet, l’animateur de M6 était dans le collimateur de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis depuis quelque temps.

Plus tôt dans la journée de lundi, les enquêteurs avaient déjà arrêté deux autres suspects. L’un d’eux, un homme de 50 ans, bien connu des services de police, a été interpellé en pleine livraison de cocaïne devant un immeuble à Paris. Les investigations se poursuivent, et l’avocat de Stéphane Plaza, Me Julien Roelens, n’a pas souhaité faire de commentaires pour l’instant.