Contrecarrer les démocrates
Les républicains lancent leur propre enquête sur l'assaut du Capitole

Le Congrès américain, à majorité républicaine, a voté mercredi pour créer une nouvelle commission d'enquête sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Cette décision vise à contrer le récit démocrate jugé partial par les partisans de Donald Trump.
Publié: 01:48 heures
Cinq personnes avaient été tuées durant l'assaut du Capitole en 2021 et 140 policiers avaient été blessés (archives).
Photo: Jose Luis Magana
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les élus républicains au congrès ont voté mercredi pour établir une commission qui devra «enquêter» sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par des partisans du président américain Donald Trump. Le but est de contrecarrer le récit biaisé, selon eux, des démocrates.

Quelques semaines après l'élection présidentielle de 2020, des centaines de partisans de Donald Trump, chauffés à blanc par ses accusations sans fondement de fraude électorale, avaient pris d'assaut le Capitole de Washington pour tenter d'empêcher la certification de la victoire de son adversaire Joe Biden.

L'événement avait choqué aux Etats-Unis et dans le monde. Il avait débouché sur plus de 1270 condamnations de participants.

Trump jamais inquiété

La résolution adoptée mercredi à la chambre des représentants, à majorité républicaine, approuve la création de ce nouveau panel. Une première commission d'enquête parlementaire avait déjà publié un rapport près de deux ans après l'assaut.

Etablie lorsque les démocrates détenaient la majorité, elle recommandait le lancement de poursuites pénales contre Donald Trump, qui était à ce moment-là ex-président, notamment pour appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'Etat. Mais le milliardaire républicain n'avait finalement pas été inquiété par la justice et avait pu continuer de préparer son retour sur le devant de la scène politique.

Ensemble des assaillants graciés

Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et un congrès acquis à sa cause, cette nouvelle commission se veut une réponse à la première, que les républicains ont jugée trop partisane. Elle sera dirigée par Barry Loudermilk, député républicain de la Géorgie (sud-est) et réputé fervent trumpiste.

Dans l'une de ses premières décisions après son investiture en janvier, Donald Trump avait gracié l'ensemble des participants à l'assaut du Capitole, évoquant une «grave injustice nationale». Le républicain de 79 ans a régulièrement minimisé la gravité de l'événement, décrivant cette date comme une «journée d'amour» et de «débordement d'affection» à son égard.

