Depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2023, Javier Milei a mené une politique drastique de fermetures d'organismes gouvernementaux. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement du président ultralibéral argentin Javier Milei a annoncé lundi la dissolution des organismes chargés des routes et de la sécurité routière. Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre de son plan draconien pour réduire les dépenses publiques.

Un décret à paraître mardi au Journal officiel argentin ordonne «la fermeture définitive» de trois agences chargées de la construction, de l'entretien et de la supervision des routes, et de la circulation et de la sécurité routières, a déclaré le porte-parole de la présidence, Manuel Adorni. Ces organismes seront remplacés par une unique «Agence de contrôle des concessions et services publics de transport», a-t-il ajouté.

Des milliers d'emplois supprimés

Depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2023, Javier Milei a mené une politique drastique de fermetures d'organismes gouvernementaux dans les domaines de la santé, des sciences ou de la culture, entre autres, et de coupes dans les travaux et autres dépenses publiques.

Plus de 50'000 emplois publics ont par ailleurs été supprimés. Ces mesures «permettent une économie de deux milliards de dollars par an», a affirmé Manuel Adorni.