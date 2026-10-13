DE
FR

Le cas de Céline Amaudruz fait débat
Gouverner avec un enfant en bas âge? Les cantons ont une longueur d'avance

Pourquoi ce qui est devenu courant dans les gouvernements cantonaux reste-t-il si difficile à envisager au Conseil fédéral ? La possible candidature de Céline Amaudruz relance le débat sur la conciliation entre responsabilités politiques au plus haut niveau et vie de famille.
Publié: il y a 18 minutes
1/8
Céline Amaudruz se portera-t-elle candidate au Conseil fédéral malgré ses jeunes enfants?
Photo: keystone-sda.ch

En bref

  • Potentielle candidate pour succéder à Guy Parmelin, Céline Amaudruz fait débat à cause de sa maternité
  • Les cantons ont une longueur d'avance sur le Conseil fédéral. Ce sont souvent les partenaires qui prennent en charge la garde des enfants.
  • La compétence des mères fait débat, tandis que les pères sont à peine questionnés.
20398918 AuthorPlaceholder.png
Joschka Schaffner

Remettre en cause la capacité d'une conseillère fédérale avec de jeunes enfants ne devrait plus faire débat en 2026. Pourtant, la Berne fédérale s'agite à ce sujet car la situation pourrait se produire dans le cas où Céline Amaudruz venait à succéder à Guy Parmelin.

La Genevoise est loin d’être la première femme politique dont les compétences sont remises en question avant même qu’une candidature au Conseil fédéral soit officiellement confirmée. Un type de débat qui épargne les hommes. Dans le même temps, les jeunes mères sont nombreuses à siéger au sein des gouvernements cantonaux. Pourquoi une telle différence?

Le mari prend le relais

Elisabeth Baume-Schneider a vécu la maternité à deux niveaux, fédéral comme cantonal. En effet, la ministre socialiste de l'Intérieur a siégé au gouvernement jurassien de 2003 à 2025. Son fils cadet avait tout juste trois ans lorsqu'elle a pris ses fonctions.

Lorsqu'elle a commencé son mandat politique, son mari Pierre-André Baume a réduit son taux d'occupation pour s'occuper du foyer et des enfants. Une décision inhabituelle pour l'époque. «J'étais presque toujours le seul père parmi toutes ces mères», racontait cette année la conseillère fédérale dans la «Schweizer Illustrierte».

Dans le camp de la gauche, Elisabeth Baume-Schneider ne fait pas figure d'exception. En 2005, sa camarade de parti, Eva Herzog, est entrée au gouvernement de Bâle-Ville, alors qu'elle avait de jeunes enfants.

«
On me pose sans cesse la question: comment fais-tu avec ton enfant? Et maintenant, tu en attends un deuxième
Martina Bircher, conseillère d'Etat UDC d'Argovie
»

Un an plus tard, Manuela Weichelt, élue écologiste au Conseil d’Etat zougois, avait une fille, Rezia Andrina, âgée de tout juste trois ans. Et en 2008, alors qu’elle était toujours en fonction, elle a donné naissance à son deuxième enfant. La Zougoise a néanmoins continué à travailler à 100% et emmenait même son bébé aux séances. A l'instar d'Elisabeth Baume-Schneider, c'est son mari qui prenait en charge les enfants. Même situation pour la socialiste Laura Bucher, lorsqu'elle a été élue au gouvernement saint-gallois en 2020.

En 2022, Elisabeth Baume-Schneider et Eva Herzog figuraient toutes deux sur le ticket socialiste pour succéder à Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. Auparavant, une autre socialiste ayant de jeunes enfants, la conseillère d'Etat bernoise Evi Allemann, figurait également parmi les candidates. Comme aujourd’hui avec Céline Amaudruz, la même question s’était posée: en est-elle vraiment capable?

Des critiques de toutes part

Cette question de compatibilité entre maternité et politique serait «sexiste», estime la conseillère d'Etat vaudoise, Nuria Gorrite, dans le «Tages-Anzeiger». Selon la socialiste, les femmes politiques qui ont des enfants doivent régulièrement justifier leur capacité à concilier les deux, contrairement aux hommes. Pourtant, plusieurs élus sont eux aussi devenus pères pendant leur mandat, à l’image de Conradin Cramer, chef du Département bâlois de l’instruction publique.

A lire aussi
EMPFANG, FEST, BUNDESRATSWAHL, WAHL BUNDESRAT, BUNDESRATSWAHLEN,
Succession de Guy Parmelin
Céline Amaudruz pourrait briser un tabou au Conseil fédéral
Guy Parmelin voit trois femmes potentielles lui succéder.
Il cite trois candidates
Dénonçant les préjugés, Guy Parmelin pousse pour une succession féminine

Les critiques ne viennent pas uniquement de la gauche. Martina Bircher, conseillère d'Etat UDC argovienne, juge cette problématique «extrêmement agaçante», comme elle l'a déclaré à Blick. En juin, elle a annoncé attendre son deuxième enfant pour décembre. Peu après, en janvier, Laura Dittli, conseillère d’État zougoise du Centre fraîchement réélue, devrait à son tour devenir mère pour la première fois.

Toutes deux prendront un congé maternité, durant lequel leurs collègues du gouvernement assureront leurs fonctions. «On me pose sans cesse la question: comment fais-tu avec ton enfant? Et maintenant, tu en attends un deuxième», déplore Martina Bircher.

Un conseiller fédéral en congé parental? Impensable

Les stéréotypes de genre semblent profondément ancrés. Dans le canton d’Argovie, par exemple, le congé maternité de Martina Bircher a été présenté par les médias locaux comme une première. Ce serait également inédit au Conseil fédéral. Imaginer une conseillère fédérale s’absenter pendant trois mois reste aujourd’hui difficilement concevable.

Quant au congé paternité pour un membre du gouvernement, il semble encore plus improbable. En comparaison avec les exécutifs cantonaux, le Conseil fédéral doit gérer davantage de dossiers et exige une disponibilité particulièrement importante.

Pourtant, les exemples cantonaux montrent qu’exercer des responsabilités politiques tout en élevant de jeunes enfants est possible. Mais cela ne se fait pas sans sacrifices, indépendamment du genre du parent. Laura Bucher, conseillère d’Etat socialiste, le soulignait déjà dans le «Tages-Anzeiger» avant l’élection destinée à succéder à Simonetta Sommaruga. Réduire cette équation à une simple question d’organisation entre vie professionnelle et vie familiale serait, selon elle, «présomptueux et tout simplement malhonnête».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus