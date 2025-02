Célèbre pour sa chanson «Killing me softly» La chanteuse américaine Roberta Flack est décédée à 88 ans

La chanteuse soul américaine Roberta Flack, célèbre pour 'Killing Me Softly With His Song', est décédée à 88 ans. Pianiste virtuose, elle a marqué la musique en mêlant soul, jazz et folk, tout en étant une voix du mouvement des droits civiques.