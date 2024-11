Peu avant Halloween, une femme est décédée dans un accident de voiture. Les policiers ont informé sa sœur de la nouvelle tragique. Il s'est avéré plus tard qu'ils avaient informé la mauvaise famille.

La police se trompe et annonce la mort d'une femme à la mauvaise famille

La police se trompe et annonce la mort d'une femme à la mauvaise famille

1/4 La nuit précédant Halloween, la famille Nagengast a reçu une nouvelle choquante. Photo: WABC-TV

Angela Rosser

Lorsque la police a frappé à la porte de Sheila Nagengast la nuit précédant Halloween, le monde de cette femme originaire des États-Unis s'est effondré. Les agents lui ont annoncé la triste nouvelle que sa jeune sœur Denise était morte dans un accident.

Sheila Nagengast explique à la chaîne de télévision ABC: «Ils m'ont dit: 'Nous sommes désolés de vous annoncer que votre sœur est décédée dans un accident de voiture'». La police lui explique qu'une voiture a heurté Denise et l'a projetée dans les airs.

Son visage n'étant plus reconnaissable, ils se sont basés sur «une sorte de document d'identité» pour l'identification, ont expliqué les policiers à Sheila Nagengast. Ils ont pourtant fait une énorme erreur, comme l'écrit le quotidien allemand «Bild».

Don d'organes et funérailles planifiées

Après le choc, Sheila Nagengast a décidé de faire don des organes de sa sœur et la famille a commencé à planifier les funérailles. La sœur présumée décédée, Denise, souffrait de schizophrénie et était temporairement sans domicile fixe. L'avocat de la famille a déclaré que toute la famille était «dévastée». Ils auraient même discuté de la possibilité de faire une autopsie.

Seul l'appel d'une autre des sœurs Nagengast a permis d'apaiser le choc. Dix-huit heures après l'annonce, celle-ci a signalé à la famille qu'elle avait vu Denise dans un magasin d'alimentation à proximité de l'endroit où l'accident s'est produit, bien vivante.

La police s'excuse

La police a reconnu son erreur malheureuse. C'est une femme de 37 ans, Justine Perez, qui a perdu la vie dans l'accident, et non Denise. «Au cours de notre enquête initiale, la police de la ville de New York (NYPD) a mal identifié la victime de la collision mortelle. Nous nous excusons pour le choc que nous avons peut-être causé», explique le département.

Un avocat spécialisé dans les accidents explique que cette confusion pourrait donner lieu à des conséquences juridiques. «Cela pourrait conduire à une éventuelle plainte pour avoir causé une souffrance morale par négligence.» On ne sait pas encore si la famille fera cette démarche.