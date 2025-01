Conflits en République démocratique du Congo (RDC) L'ONU dénonce des viols et des pillages à Goma

L'ONU a relocalisé son personnel non indispensable qui se trouvait à Goma, dans l'est de la RDC, où sont entrés lundi les rebelles du M23. Des indications de viols perpétrés par les combattants et de pillages ont été relayées, a dit mardi un porte-parole à Genève.