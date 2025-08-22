DE
FR

Conçu pour durer
SpaceX lance un drone spatial militaire américain

Un drone spatial secret de l’armée américaine, le X-37B conçu par Boeing, a été lancé jeudi soir depuis Cap Canaveral par une fusée Falcon 9 de SpaceX. Cette huitième mission testera de nouvelles technologies de communication et de navigation spatiale.
Publié: 08:29 heures
|
Dernière mise à jour: 08:54 heures
Partager
Écouter
Le drone spatial de l'armée américaine X-37B a déjà mené sept longs vols et passé plus de 10 ans au total dans l'espace.
Photo: John Raoux
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un drone spatial de l'armée américaine conçu pour rester en orbite plusieurs centaines de jours d'affilée a été lancé jeudi soir par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cap Canaveral, en Floride. Le lancement par SpaceX a été réalisé avec succès à 23h50 locales (5h50 en Suisse vendredi), selon des images retransmises en direct par le groupe du multimilliardaire Elon Musk.

A lire aussi
Trump booste l'industrie spatiale américaine, au dam de l'environnement
Missions sur la lune et Mars
Trump booste l'industrie spatiale américaine, au dam de l'environnement
Un nouvel équipage s'est amarré à la Station spatiale internationale
Bienvenue à bord de l'ISS
Un nouvel équipage s'est amarré à la Station spatiale internationale

Cette navette sans pilote nommée X-37B a été développée par l'avionneur Boeing. L'engin, qui a des allures de petite navette spatiale, a déjà mené sept longs vols et passé plus de 10 ans au total dans l'espace, détaille son constructeur sur son site. La durée de sa nouvelle mission n'a pas été divulguée par les forces armées américaines, qui ne communiquent que peu d'informations à son sujet. 

Améliorer les technologies laser inter-satellites

Elle a tout de même précisé que cette huitième mission du X-37B permettrait de réaliser des tests et expérimentations scientifiques portant sur les «technologies de communication laser inter-satellites» et la «navigation spatiale améliorée». Et cela afin de «contribuer à améliorer la résilience, l'efficacité et la sécurité des architectures de communication spatiales américaines».

Conçu pour l'armée des Etats-Unis, ce drone mesure neuf mètres de long et est alimenté en énergie par des panneaux solaires. S'il doit être envoyé dans l'espace par une fusée, il est conçu pour revenir seul sur Terre. Le X-37B avait ainsi atterri en mars en Californie, après avoir passé plus d'un an en orbite.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus