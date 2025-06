Grâce à la réalité virtuelle, une étude s'est demandé comment les cambrioleurs choisissent leurs cibles. Blick vous explique ce qui rend certains logements attrayants pour les cambrioleurs et comment se protéger.

Une étude révèle les maisons qui attirent le plus les cambrioleurs

Une étude révèle les maisons qui attirent le plus les cambrioleurs

1/8 Une étude montre comment les cambrioleurs pensent et choisissent leurs cibles. Photo: imago/Jochen Tack

Sandra Marschner

Ceux qui associent nuits sombres et cambriolages se trompent. Selon l'autorité gouvernementale de Prévention Suisse de la Criminalité (PSC), la majorité des cambriolages ont lieu pendant la journée. La plupart des gens ne sont alors pas chez eux, mais au travail ou en déplacement.

Une équipe internationale de chercheurs de différentes universités et instituts a analysé dans une étude la manière dont les cambrioleurs choisissent leurs cibles. Pour ce faire, une approche très particulière a été choisie: La réalité virtuelle.

Les sujets de l'étude sont des cambrioleurs condamnés

L'étude a été publiée dans la revue spécialisée «Criminology». Afin de déterminer quelles maisons sont particulièrement attrayantes pour les cambrioleurs, un quartier virtuel a été construit. Les sujets qui devaient regarder la réalité virtuelle? 160 cambrioleurs condamnés de l'État américain de Pennsylvanie.

Ils devaient évaluer quatre types de maisons différents en fonction de leur attractivité et du risque de cambriolage. Devant un type de maison se trouvaient des buissons épais, devant un autre un grand emballage de télévision, puis un panneau signalant que le propriétaire est armé, conformément au deuxième amendement de la Constitution américaine et devant un autre encore une voiture garée.

Les résultats?

Les maisons entourées d'arbustes apparaissaient comme les cibles les plus attrayantes pour les cambrioleurs. La protection offerte par les buissons réduisait la probabilité d'être vu. L'un des sujets a expliqué: «Ce type de maison représente une cible parfaite.» Les maisons avec des emballages de télévision semblaient également attrayantes pour les cambrioleurs, car une télévision constitue un butin facile à revendre. Cela pouvait aussi indiquer que d'autres objets de valeur seraient présents.

Plus étonnant : la présence d’armes dans la maison a été perçue de manière ambivalente. Les personnes interrogées ont certes souligné le risque d'être blessées par les occupants de la maison, mais les cambrioleurs expérimentés ont également mis en avant l'attractivité du butin. En effet, les armes peuvent être revendues de manière rentable. En revanche, les caractéristiques de la voiture ont fait l'unanimité. Il faut s'attendre à ce que quelqu'un soit à la maison. Le risque de se faire prendre est donc plus élevé. Ces maisons ont donc été jugées les plus risquées.

Le bon verrouillage est essentiel

L'étude montre donc que pour protéger sa propre maison, il faut comprendre le comportement des cambrioleurs. Le plus important serait de verrouiller soigneusement tous les accès. La PSC recommande des portes d'entrée avec des sécurités supplémentaires - c'est-à-dire des verrouillages multipoints, des serrures supplémentaires ou un doublage par un panneau de bois supplémentaire. Ainsi, les cambrioleurs auront beaucoup plus de mal à faire levier sur les portes.

Il en va de même pour les fenêtres. La recommandation de la PSC? Des verrouillages spéciaux ou des grilles de fenêtre. En outre, les poignées de fenêtre devraient être munies d'une serrure afin d'empêcher l'ouverture de l'intérieur même si la vitre est brisée.

Pour les cambrioleurs, les fenêtres basculées sont équivalentes à des fenêtres ouvertes. Les systèmes de détection d'intrusion - idéalement reliés à une centrale de réception d'alarme - offrent ici une protection supplémentaire.

Cacher ses absences

Savoir ce qu'il se passe en temps réel aide également à se protéger. Il peut s'agir d'une caméra vidéo ou d'un judas. Les personnes qui partent en voyage devraient informer leurs voisins afin qu'ils puissent réagir en cas d'anomalie. Il est également important de relever le courrier pendant les vacances, afin qu'une boîte aux lettres débordante ne soit pas un indice d'absence.

Même si la plupart des cambriolages ont lieu pendant la journée, une maison sombre le soir indique une absence, selon la PSC. Les minuteries sont donc une mesure judicieuse. Des détecteurs de mouvement avec éclairage de choc à l'extérieur de la propriété peuvent également dissuader les cambrioleurs.