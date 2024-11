Le chanteur Stromae décoré par le roi des Belges Philippe au palais royal à Bruxelles le 21 novembre 2024. Photo: NICOLAS TUCAT

Les apparitions publiques de la star belge de 39 ans sont très rares depuis l'annonce en mai 2023 de l'arrêt d'une tournée mondiale pour des raisons de santé. Cette tournée pour la promotion de son troisième album intitulé «Multitude» qui devait durer jusqu'en décembre 2023 avait déjà été interrompue. Mais après quelques dates supprimées, le producteur Auguri avait dû se résigner et annoncer un état de santé du chanteur incompatible avec cette performance.

Jeudi, l'auteur du tube «Formidable» est apparu souriant, dans un costume-cravate très sobre, en recevant des mains du roi, dans un écrin rouge, la distinction de «Commandeur de l'Ordre de la Couronne». Ce titre des ordres nationaux récompense «un mérite exceptionnel» dans les domaines artistiques, littéraires ou scientifiques, selon les autorités.

Stromae, Paul Van Haver pour l'état civil, était mis à l'honneur avec une vingtaine d'autres personnalités belges, dont certaines récompensées par le titre nobiliaire de «baron», comme le danseur et chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui. Il n'y a eu aucune déclaration publique. Comme les autres, Stromae a seulement échangé quelques mots à voix basse avec le souverain au moment de recevoir sa distinction, sur une estrade face aux invités.

«Comme un certain Jacques Brel»

Dans un texte rédigé à l'avance par le palais et lu au public, celui qui est un des artistes francophones les plus écoutés au monde sur les plateformes musicales a été célébré pour «son talent et son audace», ayant «redéfini les contours de la musique contemporaine» avec son mélange de chanson française, rap, électro et rythmes world.

«Son art fait résonner la Belgique dans le monde entier. Comme un certain Jacques Brel, en son temps», «Stromae a su se créer un univers musical profond et décalé, qui entre en résonance avec les œuvres des grands artistes surréalistes du XXème siècle», a-t-il été souligné. Essoré par une tournée mondiale géante dans la foulée de son deuxième album tubesque «Racine carrée» (2013), Stromae avait une première fois jeté l'éponge fin 2015, souffrant d'une dépression aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique.

Il était remonté sur scène en 2022 pour présenter «Multitude», comprenant le titre «L'Enfer» aux accents très personnels sur ses pensées suicidaires. L'album lui a permis de gagner une 6e et une 7e Victoires de la musique, en France, en février 2023.